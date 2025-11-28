Advertisement
Heart Blockage Signs: बॉडी दे रही है 'ब्लॉकेज अलर्ट'! ऐसे पहचाने दिल की बीमारी का खतरा

Heart Blockage Signs: भागदौड़ भरी जिंदगी, कम एक्टिविटी, बिगड़ती लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते खुद को हेल्दी और फिट रखना एक चैलेंज बन गया है. इस खराब लाइफस्टाइल का असर हमारी सेहत पर भी देखने को मिल रहा है. ऐसे में हार्ट प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रही हैं. चलिए आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जो आर्टरीज में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, शुरुआत में इन्हें पहचानकर हम हार्ट डीजीज के खतरे को कम कर सकते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 28, 2025, 01:07 PM IST
Heart Blockage Signs: दरअसल, आर्टरीज में प्लाक जमने लगता है और ये धीरे-धीरे बढ़ने वाला खतरनाक प्रोसेस है जो समय पर ना पकड़ा जाए तो, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दौरे का कारण बन सकता है. आर्टरीज में जमने वाले प्लाक को एथेरोस्क्लेरिोसिस कहते हैं. ये आर्टरीज की दीवारों पर कोलेसट्रॉल और फैट का जमाव होता है.

पतली हो जाती है आर्टरी
आर्टरीज में प्लाक जमने से आर्टरीज अंदर से पतली या संकरी होने लगती है. ऐसे में ब्लड फ्लो इफेक्ट होता है और दिल तक खून पहुंचने में रुकावट आती है. इसलिए इस खतरनाक प्रोसेस के शुरुआती लक्षण समझना जरूरी है. चलिए जानते हैं वे शुरुआती लक्षण क्या हैं. अगर आपका बीपी बार-बार बढ़ जाता है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आर्टरीज संकरी या सख्त हो रही है जिस कारण आपके दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है.
यह भी पड़ें: मॉर्निंग वॉक vs इवनिंग वॉक, वेट लॉस के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद?

 

चेक करते रहे हार्ट बीट
अपनी हार्ट बीच समय समय पर जांच करते रहें. असामान्य धड़कन, हार्ट बीच का बहुत धीमा या तेज होना भी धमनियों में प्लाक जमने का शुरुआती संकेत हो सकता है. ऐसे में शुरुआत में ही सावधानी बरतने या डॉक्टर को दिखाने से हार्ड की बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है.

सांस फूलना
अगर आपको भी सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने लगती है तो सावधान होने की जरूरत है. चार सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलना या छाती भारी होना इस बात का संकेत हो सकता है कि दिल तक पर्याप्त मात्रा मे खून नहीं पहुंच पा रहा है.

सीना भारी होना
इसके अलावा आप इन लक्षणों की निगरानी जरूर करें. सीने पर भारीपन, छाती पर दबाव महसूस होना, चक्कर, सांस चढ़ना या बिना किसी मेहनत के सांस फूलना, बिना कारण थकान और असामान्य पसीना आना आर्टरीज में प्रॉब्लम का शुरुआती संकेत हो सकता है.

शुरुआती संकेत
लक्षणों की निगरानी बेहद जरूरी है. सीने में दबाव, थकान, चक्कर, सांस चढ़ना या असामान्य पसीना ये सब धमनी समस्या के शुरुआती संकेत हो सकते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

हेल्दी डाइट और रूटीन जरूरी
आर्टरीज में प्लाक को रोकना संभव है. रेगुलर हेल्थ चैकअप कराएं, डेली रूटीन में आउटडोर एक्टिविटी ऐड करें, हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करें. ऐसा करने से आप अपनी हार्ट हेल्थ को सुधार सकते हैं और बड़े खतरे को टाल भी सकते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

