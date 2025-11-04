Advertisement
अब आम आदमी भी कर पाएगा दिल से जुड़ी बीमारी की पहचान, नए रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Waist size to height ratio: शोधकर्ताओं का मानना है कि वेस्ट टू हाइट अनुपात से डॉक्टर ही नहीं बल्कि आम आदमी भी दिल से जुड़ी समस्या के बारे में जान सकते हैं. शोधकर्ताओं ने इस रिसर्च को उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बताया है जो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से मोटे नजर नहीं आते हैं, बावजूद इसके उनको दिल की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 04, 2025, 05:55 PM IST
Heart disease: दिल की बीमारी मौजूदा दौर में दुनिया भर के लोगों को के लिए सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनकर उभर रही है. जिसके लिए लोग बढ़ते मोटापे, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च में उनका ये अनुमान गलत साबित हुआ है. रिसर्च में दावा कि गया है कि जिन लोगों का वजन नोर्मल या फिर थोड़ा ज्यादा होता है उनको दिल की बीमारी का एहसास नहीं होता है लेकिन उनके अंदर भी दिल से जुड़ी समस्याएं मौजूद हो सकती हैं. ऐसा उन लोगों के साथ भी हो सकता है जिनका बीएमआई यानी की बॉडी मास इंडेक्स भी बिल्कुल सामान्य होता है. 

आम आदमी कर पाएगा पहचान
हालिया रिसर्च के मुताबिक कमर के नाप और ऊंचाई के अनुपात से दिल की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है. रिसर्च के अनुसार वेस्ट टू हाइट का अनुपात अब दिल सें संबधित किसी भी खतरे को पहचानने के लिए सबसे भरोसेमंद तरीका साबित हो सकता है. शोधकर्ताओं का मानना है कि वेस्ट टू हाइट अनुपात से डॉक्टर ही नहीं बल्कि आम आदमी भी दिल से जुड़ी समस्या के बारे में जान सकते हैं. शोधकर्ताओं ने इस रिसर्च को उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बताया है जो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से मोटे नजर नहीं आते हैं, बावजूद इसके उनको दिल की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है. 

सही खतरे को पहचाने
इस रिसर्च में उन 2721 युवाओं का डाटा शामिल किया गया जिनको दिल की कोई समस्या नहीं थी. रिसर्चर की तरफ से इन लोगों को पांच साल से भी ज्यादा समय तक ट्रैक किया गया. रिसर्चर देखना चाहते थे कि कौन सी माप दिल की बीमारी के खतरे को सही से पहचान पाता है. रिसर्च के रिजल्ट में पता चला कि वेस्ट टू हाइट का अनुपात वाला तरीका उन लोगों में भी काम करता है जिनका बीएमआई 30 से कम है. दरअसल, बीएमआई सिर्फ वजन और ऊंचाई के माप की गणना करता है लेकिन यह नहीं बताता कि शरीर में फैट कहां जमा हुआ है.

यह भी पढ़ें: अब AI के जरिए स्मार्ट हो रहे हैं X-Ray और MRI, मामूली इंफेक्शन का भी ऐसे लगा लेते हैं पता

हार्ट-अटैक के मामले होंगे कम 

शोध में इस बात का भी पता चला कि जिन लोगों का बीएमआई 30 से कम था और वेस्ट-टू-हाइट का अनुपात 0.5 से ज्यादा था, उनको भी भविष्य में दिल की धमनियों में कैल्शियम जमा होने का खतरा था. जो की दिल की बीमारी का एक बड़ा संकेत है. शोधकर्ताओं का मानना है कि वेस्ट-टू-हाइट के अनुपात का इस्तेमाल एक आसान और प्रभावशाली स्क्रीनिंग टूल है. जिसके इस्तेमाल से उन लोगों में भी दिल से जुड़ी बीमारी को पहचाना जा सकता है जिनका वजन, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल सामान्य दिखाई देते हैं. इतना ही नहीं इस टूल के जरिए समय रहते पहचान और इलाज संभव है और गंभीर रोगों के साथ-साथ हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है.

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

Heart diseaseBMIToday Latest Hindi News

