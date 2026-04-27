हीटवेव में गलती पड़ सकती बच्चों की सेहत पर भारी, हीट स्ट्रोक के बीच कैसे रखें उनका ध्यान

उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी से हर कोई परेशान है. तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है. हीट स्ट्रोक बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है. तेज गर्मी और लू की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, इतना ही नहीं बच्चों की मौत भी हो सकती है. डॉक्टर के अनुसार बच्चों का शरीर काफी सेंसिटि होता है. ऐसे में उनका शरीर तापमान को कंट्रोल करने में ज्यादा सक्षम नहीं होता है. फोर्टिस अस्पताल फरीदाबाद न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत बंगा से जानते हैं बच्चों को गर्मी से कैसे बचाएं.

क्या है हीट स्ट्रोक

हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. जब तापमान ज्यादा बढ़ जाता है तो पसीना आना बंद हो जाता है. ऐसे में शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता है. इस दौरान तेज बुखार, सूखी और लाल स्किन, चक्कर आना, भ्रम, स्पष्ट तरीके से बोल ना पाना, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, तेज नाड़ी आदि लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाए.

बच्चों पर इसका ज्यादा रिस्क

डॉक्टर के अनुसार तेज गर्मी का सबसे ज्यादा रिस्क बच्चों पर पड़ता है. शरीर तेजी से गर्म होता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है. खेलते समय अक्सर बच्चे पानी पीना भूल जाते हैं, जिस वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है. इसी लापरवाही की वजह से स्थिति गंभीर हो सकती है.

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बच्चों को हीट स्ट्रोक से बचाने के उपाय

पानी पिलाएं

छोटे बच्चों को बार-बार पानी जरूरी पिलाएं. छोटे बच्चे को मां बार-बार फीड कराएं.

धूप में बाहर ना ले जाएं

तेज धूप में बच्चे को बाहर ना ले जाएं. 11 बजे से 5 बजे तक बच्चों को धूप में जाने से बचें. अगर इस दौरान बच्चे बाहर जानते हैं तो फूल स्लीव के कपड़े पहनाएं. सिर पर टोपी पहनाएं.

ढीले और हल्के रंग के कपड़े

बच्चों को गर्मियों से बचाने के लिए कॉटन के हल्के रंग के कपड़े पहनाएं. कपड़ों का रंग हल्का होना चाहिए. ताकि शरीर को हवा मिलती रहे.

कमरे को ठंडा और हवादार रखें

पंखे या कूलर का इस्तेमाल करें.

स्कूल से आने के बाद बच्चों को तुरंत ठंडे पानी में नहलाएं. पहले उन्हें नॉर्मल तापमान पर ले आएं. फिर गुनगुने पानी से नहलाएं.

नींबू पानी

बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें पानी पिलाएं. पानी के अलावा नींबू पानी पिलाएं. नींबू पानी बच्चों को पसंद भी आएगा.

स्कूल लंच

अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप उनके लंच में सलाद और फल जरूर दें. सलाद में खीरा लें. फल में आप सेब, तरबूज, खरबूजा दे सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.