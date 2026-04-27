Advertisement
trendingNow13195002
Hindi Newsलाइफस्टाइलहीटवेव में गलती पड़ सकती बच्चों की सेहत पर भारी, हीट स्ट्रोक के बीच कैसे रखें उनका ध्यान

हीटवेव में गलती पड़ सकती बच्चों की सेहत पर भारी, हीट स्ट्रोक के बीच कैसे रखें उनका ध्यान

उत्तर भारत में तेज धूप और गर्म हवा बच्चों के लिए खतरा बन सकता है. डॉक्टर के अनुसार बच्चे गर्मी को लेकर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं. ऐसे में बच्चों का शरीर तापमान कंट्रोल नहीं कर पाता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 27, 2026, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हीटवेव में गलती पड़ सकती बच्चों की सेहत पर भारी, हीट स्ट्रोक के बीच कैसे रखें उनका ध्यान

उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी से हर कोई परेशान है. तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है. हीट स्ट्रोक बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है. तेज गर्मी और लू की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, इतना ही नहीं बच्चों की मौत भी हो सकती है. डॉक्टर के अनुसार बच्चों का शरीर काफी सेंसिटि होता है. ऐसे में उनका शरीर तापमान को कंट्रोल करने में ज्यादा सक्षम नहीं होता है. फोर्टिस अस्पताल फरीदाबाद न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत बंगा से जानते हैं बच्चों को गर्मी से कैसे बचाएं. 

क्या है हीट स्ट्रोक 

हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. जब तापमान ज्यादा बढ़ जाता है तो पसीना आना बंद हो जाता है. ऐसे में शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता है. इस दौरान तेज बुखार, सूखी और लाल स्किन, चक्कर आना, भ्रम, स्पष्ट तरीके से बोल ना पाना, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, तेज नाड़ी आदि लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाए. 

बच्चों पर इसका ज्यादा रिस्क 

डॉक्टर के अनुसार तेज गर्मी का सबसे ज्यादा रिस्क बच्चों पर पड़ता है. शरीर तेजी से गर्म होता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है. खेलते समय अक्सर बच्चे पानी पीना भूल जाते हैं, जिस वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है. इसी लापरवाही की वजह से स्थिति गंभीर हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों को हीट स्ट्रोक से बचाने के उपाय 

पानी पिलाएं 

छोटे बच्चों को बार-बार पानी जरूरी पिलाएं. छोटे बच्चे को मां बार-बार फीड कराएं. 

धूप में बाहर ना ले जाएं 

तेज धूप में बच्चे को बाहर ना ले जाएं. 11 बजे से 5 बजे तक बच्चों को धूप में जाने से बचें. अगर इस दौरान बच्चे बाहर जानते हैं तो फूल स्लीव के कपड़े पहनाएं. सिर पर टोपी पहनाएं. 

ढीले और हल्के रंग के कपड़े 

बच्चों को गर्मियों से बचाने के लिए कॉटन के हल्के रंग के कपड़े पहनाएं. कपड़ों का रंग हल्का होना चाहिए. ताकि शरीर को हवा मिलती रहे. 

कमरे को ठंडा और हवादार रखें

पंखे या कूलर का इस्तेमाल करें. 

स्कूल से आने के बाद बच्चों को तुरंत ठंडे पानी में नहलाएं. पहले उन्हें नॉर्मल तापमान पर ले आएं. फिर गुनगुने पानी से नहलाएं. 

नींबू पानी 

बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें पानी पिलाएं. पानी के अलावा नींबू पानी पिलाएं. नींबू पानी बच्चों को पसंद भी आएगा. 

स्कूल लंच

अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप उनके लंच में सलाद और फल जरूर दें. सलाद में खीरा लें. फल में आप सेब, तरबूज, खरबूजा दे सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth

Trending news

रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म; आखिर क्या हुआ?
Mumbai News
रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म; आखिर क्या हुआ?
अंग-बंग-कलिंग! के नारे से BJP बंगाल में रचेगी इतिहास? अबकी बार किसकी सरकार
West Bengal elections 2026
अंग-बंग-कलिंग! के नारे से BJP बंगाल में रचेगी इतिहास? अबकी बार किसकी सरकार
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच
Maharashtra
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच
कार तोड़ी, शीशे चकनाचूर, बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TMC सांसद पर हमला
West Bengal elections 2026
कार तोड़ी, शीशे चकनाचूर, बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TMC सांसद पर हमला
तंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा?
heatwaves
तंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा?
'हमें सोनार बांग्ला चाहिए...', अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने क्या कहा?
bengal assembly elections 2026
'हमें सोनार बांग्ला चाहिए...', अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने क्या कहा?
कौन हैं परषोत्तमदास जिन पर TMC ने लगाया BJP से मीटिंग का आरोप, HC में दायर की याचिका
West Bengal Election 2026
कौन हैं परषोत्तमदास जिन पर TMC ने लगाया BJP से मीटिंग का आरोप, HC में दायर की याचिका
आशीर्वाद से मिला सीधे शपथ में आने का कॉन्फिडेंस? आखिर में PM ने फेंका तुरुप का इक्का
West Bengal Assembly Election 2026
आशीर्वाद से मिला सीधे शपथ में आने का कॉन्फिडेंस? आखिर में PM ने फेंका तुरुप का इक्का
सुजुद्दीन निकला बमबाज... बंगाल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई, 15 ठिकानों पर छापेमारी
West Bengal Election 2026
सुजुद्दीन निकला बमबाज... बंगाल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई, 15 ठिकानों पर छापेमारी
आज बंगाल में मेरी आखिरी चुनावी रैली...अब मैं सीधे शपथग्रहण समारोह में आऊंगा: PM मोदी
West Bengal Election 2026
आज बंगाल में मेरी आखिरी चुनावी रैली...अब मैं सीधे शपथग्रहण समारोह में आऊंगा: PM मोदी