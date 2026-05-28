हीटवेव से किडनी पर पड़ता है असर, डॉक्टर ने बताया ना करें इन लक्षणों को नजरअंदाज

गर्मी के मौसम में शरीर से पानी का नुकसान अधिक होता है, खासकर पसीने के रूप में, ऐसे समय में किडनी शरीर के बाकी अंगों को पर्याप्त पानी देने के लिए urine की मात्रा कम कर देती है, ताकि शरीर में पानी बचा रहे. जब यूरीन कम मात्रा में निकलता है, तो वह अधिक concentrated हो जाता है और उसका रंग गहरा पीला दिखाई देने लगता है. पानी कम पीने से किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है

कितना पानी पीना चाहिए

किडनी की सेहत के लिए जरूरी मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है. कम पानी पीने की वजह से किडनी स्टोन की समस्या हो सकती हैं. ऐसे में लोगों के जेहन में सवाल आता है कि एक इंसान को दिनभर में कितना पानी पीना चाहिए. पानी को लेकर कोई फिक्स जवाब नहीं है. पानी पीना इंसान के वजन और मौसम, एक्टिविटी और मौसम पर डिपेंट करता है. लेकिन नॉर्मल इंसान को रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. बहुत ज्यादा गर्मी और फिजिकल वर्क होने पर पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं.

किडनी संबंधी समस्या

पर्याप्त पानी पीने के बाद भी कई लोगों में गर्मियों में किडनी स्टोन और यूरीन इंफेक्शन की समस्या हो जाती है. इसका मतलब है कि केवल पानी ही जरूरी नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर होने वाले कुछ microscopic changes भी इसमें भूमिका निभाते हैं. किडनी के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे renal papilla कहा जाता है. यहीं पर urine के भीतर मौजूद अत्यंत छोटे crystal particles बनते और निकलते रहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ये microscopic particles आसानी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन dehydration और गर्मी के कारण urine अधिक concentrated हो जाता है। इससे ये छोटे particles एक-दूसरे को attract करने लगते हैं और धीरे-धीरे बड़े क्रिस्टल तथा फिर स्टोन में बदल सकते हैं। इसे crystal aggregation की प्रक्रिया कहा जाता है.

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डाइट पर दें ध्यान

Stone बनने से बचने के लिए केवल पानी ही नहीं, बल्कि diet पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है. अधिक नमक (salt) stone formation को बढ़ा सकता है, इसलिए salt intake कम रखना चाहिए. इसके अलावा citrate नामक natural inhibitor stone बनने से रोकने में मदद करता है. Lemon water, buttermilk और citrus fruits जैसे orange में citrate अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वहीं spinach, excess chocolate और high oxalate food का अत्यधिक सेवन कुछ लोगों में stone risk बढ़ा सकता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.