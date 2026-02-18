चुपचाप लिवर को खोखला कर सकता है हेपेटाइटिस B और C, जानें इलाज और बचाव के आसान तरीके

Hepatitis B and C: हेपेटाइटिस B और C ऐसी बीमारियां हैं जो बिना ज्यादा शोर किए लिवर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं. कई लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि शरीर में वायरस पल रहा है. जब तक लक्षण साफ दिखते हैं तब तक लिवर काफी कमजोर हो चुका होता है.
हेपेटाइटिस B और C को बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है. बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आता है कि उनके शरीर में वायरल पल रहा होता है. हेपेटाइटिस B और C वायरस से होने वाला लिवर इंफेक्शन है जो खून और शरीर के तरल पदार्थ से फैल सकता है. समय पर जांच और इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. वैक्सीन और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाकर इससे बचाव भी संभव है. आज हम आपको बताएंगे हेपेटाइटिस B और C के क्या लक्षण होते हैं और इससे बचाव के क्या तरीके हैं.
लक्षण
लिवर में सूजन
हल्की थकान
भूख कम लगना
जी मिचलाना
पेट में दर्द
आंख और पेशाब का पीला होना
ये हेपेटाइटिस B और C के मुख्य लक्षण होते हैं पर कई बार कोई लक्षण नहीं दिखता और बीमारी चुपचाप बढ़ती ही चली जाती है. लंबे समय तक इलाज न हो तो सिरोसिस या लिवर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है. बहुत से लोगों को खाना पचने में भी दिक्कत होने लगती है.
कैसे फैलता है ये वायरस
ये वायरस आमतौर पर संक्रमित खून, इस्तेमाल की हुई सुई, असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टैटू या पियर्सिंग में गंदी सुई, और बिना सुरक्षा के संबंध से फैल सकता है. मां से बच्चे में भी संक्रमण हो सकता है. इसलिए साफ सुई और सुरक्षित मेडिकल प्रक्रिया बहुत जरूरी है. ध्यान रखें कि किसी और का रेजर, टूथब्रश या सुई इस्तेमाल न करें. टैटू या पियर्सिंग हमेशा साफ और भरोसेमंद जगह से कराएं. ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड की जांच जरूरी है.
क्या है इलाज
इलाज की बात करें तो हेपेटाइटिस B को दवाओं से कंट्रोल किया जाता है ताकि लिवर को ज्यादा नुकसान न पहुंचे. हेपेटाइटिस C का इलाज अब एंटीवायरल दवाओं से भी संभव है और कई मरीज पूरी तरह ठीक भी हो जाते हैं. डॉक्टर की सलाह से समय पर दवा और नियमित टेस्ट कराना बेहद ही जरूरी होता है. खुद से दवा बंद करना नुकसानदायक हो सकता है इसलिए डॉक्टर की सलाह बेहद ही जरूरी है.
क्या है बचाव
बचाव के लिए हेपेटाइटिस B की वैक्सीन सबसे असरदार तरीका है. ये बच्चों से लेकर बड़े तक सभी के लिए जरूरी मानी जाती है. लिवर को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी खाना, कम तेल मसाला, शराब से दूरी और नियमित एक्सरसाइज भी जरूरी है. जिन्हें ये समस्या ना भो हो उन्हें भी समय पर हेल्थ चेकअप कराना समझदारी है.