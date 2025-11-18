Advertisement
कब्ज की समस्या से रहते हैं पेरशान, पी लें ये ड्रिंक; सुबह-सुबह होगा पेट साफ!

सुबह के समय पेट साफ नहीं होता है तो आप डाइट में हर्बल ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं. इस ड्रिंक का सेवन करने से पेट साफ हो जाएगा.  

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Nov 18, 2025, 06:04 PM IST
सुबह के वक्त पेट साफ न होने से पूरा दिन प्रभावित होता है. अगर पेट साफ नहीं होता तो पूरे दिन शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है, थकान महसूस होती है और कुछ भी खाने पर गैस की समस्या हो जाती है. आयुर्वेद में ऐसी समस्याओं से आराम पाने के लिए हर्बल ड्रिंक बताए गए हैं, जो पेट को साफ तो करेंगे ही, साथ ही मन भी स्थिर रहेगा. ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन हर्बल पेय पदार्थों का इस्तेमाल सिर्फ रात के वक्त ही करें.

इन वजह से पेट नहीं होता है साफ 
रात के समय शरीर खुद को हील करने का काम करता है, ऐसे में हमेशा ज्यादा खाने से बचें. ज्यादा मसालेदार खाना, देर वक्त खाना, कम पानी पीना, खाना खाने के बाद तुरंत बाद बिस्तर पर लेट जाना, और ज्यादा सूखा खाना भी पेट साफ न होने की समस्या का कारण होते हैं. ये आंतों में विषाक्त पदार्थों को बढ़ा देता है और गंदे बैक्टीरिया आंतों को प्रभावित करते हैं. ऐसे में आंतों और पेट में कई तरह की बीमारियां जन्म लेने लगती हैं, इसलिए पेट को साफ रखना बहुत जरूरी है.

गुनगुने पानी में घी डालकर करें सेवन
आयुर्वेद में रात के वक्त कुछ ऐसे मिश्रण पीने की सलाह दी जाती है जो वात दोष को नियंत्रित करते हैं और आंतों को साफ करने में मदद भी करते हैं. इसके लिए रात को गुनगुने पानी में एक चम्मच घी डालकर पीने से आराम मिलेगा. इससे पेट में जमा गंदगी साफ होगी. घी आंतों में चिकनाई लाता है. हालांकि मधुमेह और दिल संबंधी बीमारियों के रोगी घी की मात्रा कम लें.

सौंफ और जीरा का सेवन 
सौंफ, जीरा और अजवाइन का काढ़ा भी पेट साफ करने में मदद करता है. किचन में मौजूद इन तीनों चीजों का काढ़ा बनाकर गुनगुना होने पर सेवन करें. ये पेट की पाचन शक्ति को बढ़ाता है. अजवाइन की तासीर गर्म होती है, जो कब्ज को तोड़कर पेट को साफ करती है और सौंफ पेट में होने वाली जलन को कम करता है.पेट साफ करने में अदरक का पानी भी सहायक होता है. अदरक का पानी पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है और सुबह हल्का और आरामदायक महसूस होता है. अदरक को पानी में उबालकर दे सकते हैं और इसके साथ हल्की दालचीनी से स्वाद बेहतर होगा. अरंडी का तेल और गुनगुना पानी का सेवन जिद्दी से जिद्दी कब्ज को तोड़ने का रामबाण तरीका है. इसे रात के समय लेने के बाद कुछ समय तक टहलें. गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस तेल के सेवन से बचें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

