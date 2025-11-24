Advertisement
लाइफस्टाइल

गुड़हल की चाय से हाई कोलेस्ट्रॉल समेत इन परेशानियों का काम समझो तमाम, घर पर कैसे करें तैयार?

गुड़हल का पूजा और घर-आंगन की खूबसूरती के काम आता है, लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि अगर हिबिस्कस फ्लावर की मदद से बनी चाय पीने से सेहत को कितना फायदा हो सकता है? 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 24, 2025, 03:50 AM IST
गुड़हल की चाय से हाई कोलेस्ट्रॉल समेत इन परेशानियों का काम समझो तमाम, घर पर कैसे करें तैयार?

Hibiscus Tea For High Cholesterol: गुड़हल का फूल न सिर्फ देखने में खूबसूरत होता है, बल्कि सेहत का भी खजाना है. देवी-देवताओं का पसंदीदा, इस फूल के औषधीय गुण कई बीमारियों से बचाव करने में भी कारगर हैं. हिबिस्कस फ्लावर से बनी चाय के सेवन करने से कई परेशानियों की छुट्टी होती है. इस बात को कंफर्म भारत सरकार का आयुष मंत्रालय करता है. मिनिस्ट्री गुड़हल की चाय को सेहत के लिए फायदेमंद बताती है. इसका रेगुलर इनटेक ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ-साथ वजन घटाने में भी मदद करता है.

इस चाय की अहमियत
गुड़हल की चाय के सेवन से कई फायदे मिलते हैं. मसलन ये हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है. ये ब्लड वेसेल्स को रेस्ट देती है और ब्लड प्रेशर को कुदरती तरीके से कम करती है. ये बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और बायोएक्टिव कंपाउंड्स बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है. ये वजन घटाने में भी मददगार है.

शरीर के लिए बेस्ट
गुड़हल की चाय मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और बॉडी से एक्सट्रा वाटर और नमक को बाहर निकालने में मददगार है. ये लो कैलोरी वाली ड्रिंक होने के कारण डाइट में आसानी से शामिल की जा सकती है. ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है. ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है और ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखने में मदद करती है. इसके अलावा ये लिवर को हेल्दी रखती है, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाती है.

कैसे करें तैयार?
घर पर गुड़हल की चाय बनाने की विधि भी आसान है. हालांकि, सेवन से पहले आयुर्वेदाचार्य से सलाह जरूर लेनी चाहिए. दिन में 1-2 कप पीना काफी है. ज्यादा मात्रा में लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूरी है, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं और लो ब्लड प्रेशर वालों को. थोड़ी सी सावधानी इसके साइड इफेक्ट्स से बचने की वजह बन सकती है. 

(इनपुट-आईएएनएस)

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

Hibiscushibiscus teacholesterolhigh cholesterolhigh BPblood pressureDiabetes

