भारत की डिश नहीं है समोसा, इसने पूरी दुनिया को बनाया अपना दीवाना, आखिर कहां से आया ये फूड?

History of Samosa: समोसा भारत में सुबह-शाम का सबसे पसंदीदा स्नैक है. लोग गरमागरम समोसे बड़े चाव से खाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि समोता भारत में नहीं जन्मा, बल्कि वो विदेश से आया एक मेहमान फूड है, जिसने जो धीरे-धीरे हमारी रसोई और दिल दोनों पर कब्जा कर लिया.

Written By  Bhoopendra Rai|Reported By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 03, 2025, 01:13 PM IST
History of Samosa
History of Samosa

History of Samosa: समोसा कई दिलों में बसता है. भारत में इसे बड़े चाव से खाया जाता है. मैदा और आलू से बनने वाला यह समोसा भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में मिलता है. गांव से लेकर शहरों तक ये फूड सबका फेवरेट बना हुआ है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये व्यंजन असल में हिंदुस्तानी नहीं है तो आप चौंक जरूर जाएंगे. जी हां, समोसा भरात की डिश नहीं है. जब हम समोसे का इतिहास खंगालते हैं तो पता चलता है कि ये 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच भारत में आया और यहां के लोगों का जुंबा पर छा गया. उसने ऐसे कब्जा किया कि अब बिना समोसा खिलाए कोई घर से लौटने नहीं देता. अब सवाल ये है कि आखिर ये डिश कहां से आई? आपके इसी सवाल का जवाब हम लेकर आए हैं.

दरअसल, समोसा भारत में लोकप्रिय स्ट्रीट फूड लिस्ट में नम्बर-1 पर बैठा है. फुटपाथ से लेकर फाइव-स्टार होटलों तक, चाय-की-टपरी से लेकर बड़ी पार्टियों तक समोसा हर जगह मान-सम्मान से परोसा जाता है, ऐसे में आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये डिश कहां से आई?

कहां की डिश है समोसा?

इतिहास खंगालने पर पता चलात है कि समोसे की असली जड़ें मध्य-पूर्व और ईरान में मिलती हैं. वहां इसे ‘संबोसग’ या ‘संबोसा’ कहा जाता था. यह दिखने में भी तिकोना होता था. उस वक्त समोसे को तलने की बजाय उस समय तवे पर सेंका जाता था, ताकि लंबी यात्राओं में इसे आसानी से पैक कर साथ ले जाया जा सके. व्यापारी और यात्री जब एक देश से दूसरे देश जाते, तो यह नमकीन पेस्ट्री उनके साथ सफर करती थी. यही सफर इसे भारत तक ले आया.

कैसे भारत आया समोसा?

कहा जाता है कि 10वीं से 12वीं सदी के बीच मध्य-पूर्व के व्यापारी जब भारत आए, तो संबोसग यानी समोसा भी उनके साथ आया.धीरे-धीरे यह पर्शियन पकवान भारतीय मसालों और लोकल स्वाद के साथ ऐसा घुल-मिल गया कि यह हमारा अपना बन गया. पहलेजहां मध्य-पूर्व में इसे मांस और मेवों से भरा जाता था,वहीं भारत में समय के साथ इसके अंदर आलू, मटर, मसाले, चाट मसाला, अदरक और धनिया आने लगे. तलने का तरीका भी ज्यादा लोकप्रिय हुआ. आज ये फूड कुरकुरा, मसालेदार रहता है.

फारसी किताबों में भी जिक्र

कई पुरानी फारसी किताबों में समोसे का नाम ‘संबोसग’ या ‘संबोसा’ के रूप में मिलता है. लिखा है कि यह तिकोना था, अंदर मांस भरा जाता था और इसे व्यापारी लंबी यात्राओं में लेकर चलते थे. यानी आज जो समोसा हमें सिर्फ स्नैक लगता है, कभी यह यात्रा का खाना हुआ करता था. इतिहासकारों का दावा है कि महमूद गजनवी के दरबार में भी एक तिकोन पेस्ट्री परोसी जाती थी, जिसमें कीमा और मेवे भरे जाते थे, जो आज के समोसे का ही पुराना रूप माना जाता है.

कई तरह की किस्में उपलब्ध हैं

अब समोसा कई तरह से बनाया जाता है, लेकिन आलू के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती. भारत में आलू की फसल ज्यादा होने के कारण इसमें आलू की स्टफिंग का इस्तेमाल किया गया. आज तो समोसा हर जगह आसानी से मिल जाता है. बाजार में आपको समोसे की कई किस्में भी दिखती हैं. पनीर समोसा, मटर समोसा. समोसे को धनिया-पुदीने या इमली की चटनी के साथ परोसा जाता है.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

