‘बुरा न मानो होली है’ अब पुरानी बात, Gen Z ने खींची रंगों के त्योहार में मर्यादा की नई लकीर

Gen Z Holi Narrative: पहले के समय में होली का नाम आते ही सबसे पहले लोगों के कानों में गूंजता था ‘बुरा न मानो होली है’. ये एक ऐसा जुमला था जो शरारतों, जबरदस्ती रंग लगाने और बेपरवाह मस्ती को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल होता था. हालांकि ये एक गाना भी है पर लोग इस लाइन का इस्तेमाल शरारतों के लिए किया करते थे. लेकिन साल 2026 की होली कुछ अलग कहानी कह रही है.
Trending Photos
Gen-Z ने रंगों के इस त्योहार यानी होली को मनाने का तरीका बदल दिया है. अब रंगों के इस पर्व में मस्ती है, लेकिन मर्यादा भी है. आज की युवा पीढ़ी ने साफ कर दिया है कि त्योहार का मतलब किसी की सीमाओं को तोड़ना नहीं, बल्कि खुशियों को साथ में शेयर करना है. इस साल होली के जश्न में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. Gen-Z हर्बल कलर, सहमति, सुरक्षित माहौल और डिजिटल सेलिब्रेशन को प्राथमिकता दे रही है. ‘नो मीन्स नो’ का संदेश अब होली पर भी लागू हो रहा है. जबरदस्ती रंग लगाने की परंपरा को चुनौती दी जा रही है और सम्मान को सबसे ऊपर रखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर भी आजकल #SafeHoli और #ConsentMatters जैसे ट्रेंड्स छाए हुए हैं जिसकी लोग सहारना भी कर रहे हैं.
सोच बदल रही है
होली का जिक्र लोगों को रंग, गुलाल, ढोल और गुझिया याद आती है. लेकिन समय के साथ हर त्योहार बदलता है और इस बदलाव की अगुवाई इस बार Gen-Z कर रही है. पहले जहां होली का मतलब था किसी को भी पकड़कर रंग देना, वहीं अब युवा पूछकर रंग लगा रहे हैं. कॉलेज कैंपस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, हर जगह पोस्टर लगे दिख रहे हैं “प्लीज आस्क बिफोर यू कलर”. ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि सोच का बदलाव है.
केमिकल वाले रंगों को अलविदा
आजकल की दुनिया में सिर्फ व्यवहार ही नहीं, रंगों में भी बदलाव आया है. केमिकल वाले रंगों की जगह हर्बल और ऑर्गेनिक गुलाल ने ले ली है. युवा खुद घर पर फूलों से रंग बना रहे हैं कई लोग इसकी रील भी बना कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं. पानी की बर्बादी को रोकने के लिए ड्राई होली खेली भी ज्यादातर जगहों पर खेली जा रही है.
मर्यादा की करें कद्र
Gen Z ने ये साबित कर दिया है कि परंपरा को निभाते हुए भी त्योहारों में जो गलत हो रहा था उसमें बदलाव लाया जा सकता है. ऐसे में होली की मस्ती कम नहीं हुई, बल्कि और सच्ची हो गई है. अब महिलाओं की हंसी में डर नहीं, बल्कि भरोसा है. हालांकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती महिलाओं को बिना उनके अनुमति के रंग और गुलाल लगा देते हैं जिस वजह से आज भी कई शहरों और गांव में महिलाएं होली खेलने से कतराती हैं.