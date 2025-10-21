केमिकल तरीकों से नहीं! नेचुरली बालों को बनाएं काला और शाइनी, घर पर बनाएं ये हेयर डाई पेस्ट

Homemade Hair Dye: हर इंसान चाहता है कि उसके बाल लंबे, घने, काले और शाइनी दिखें. लेकिन बाजार में मिलने वाले हेयर कलर और प्रोडक्ट्स में इतने केमिकल्स पाए जाते हैं कि ये बालों को फायदे के बजाए नुकसान पहुंचाने लगते हैं. इसके इस्तेमाल से बाल ड्राई, बेजन और समय से पहले सफेद होने लगते हैं. ऐसे में अगर आप बालों की नेचुरल खूबसूरती बरकरार रखना चाहते हैं, तो आप घर पर बना हुई होममेड पेस्ट का बालों पर इस्तेमाल करना जरूरी है. इससे आपके बाल न सिर्फ नेचुरली काले होते हैं, बल्कि उन्हें मजबूती और चमकदार भी बनते हैं.

बालों के लिए बनाएं होममेड पेस्ट (सामग्री)

इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे- 2 बड़े चम्मच आंवला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भृंगराज पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मेथी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नारियल तेल. इसके बाद जरूरी के हिसाब से पानी या दही का इस्तेमाल करें.

पेस्ट बनाने और लगाने का तरीका

सबसे पहले एक बाउल में सभी पाउडर मिक्स करें. फिर उसमें नारियल तेल और थोड़ा पानी आ दही मिलाएं और एक गाढ़ा पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं और पूरे बालों पर फैलाएं. इसके बाद 30 से 40 मिनट तक बालों में लगा कर छोड़ दें. इसके बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें.

होममेड पेस्ट के फायदे

होममेड पेस्ट बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद आंवाल, भृंगराज, मेथी, नारियल तेल बालों को अलग-अलग फायदे देते हैं. आंवाल बालों को नेचुरली काला करता है और झड़ने से रोकता है. भृंगराज समय से पहले सफेद हो रहे बालों के लिए बेहद फायदेमंद है. मेथी बालों को मजबूती देती है और डैंड्रफ की समस्या को दूर करती है. वहीं नारियल तेल आपके बालों को डीप मॉइश्चर और नैचुरल शाइन देता है.

सप्ताह में कितनी बार लगाएं?

इस पेस्ट को हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए. इससे एक महीने के अंतर आपको अपने बालों की क्वालिटी में फर्क नजर आने लगेगा. इससे बाल काले घने और शाइनी होंगे, जो कि केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से संभव नहीं है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.