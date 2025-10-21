Advertisement
trendingNow12969997
Hindi Newsलाइफस्टाइल

केमिकल तरीकों से नहीं! नेचुरली बालों को बनाएं काला और शाइनी, घर पर बनाएं ये हेयर डाई पेस्ट

Natural Hair Dye: बालों का काला करने के लिए अक्सर लोग केमिकल डाई का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये आपके बालों को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान कर देता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे नेचुरल तरीके बताएंगे, जिसके मदद से आप अपने बालों को काला कर पाएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

केमिकल तरीकों से नहीं! नेचुरली बालों को बनाएं काला और शाइनी, घर पर बनाएं ये हेयर डाई पेस्ट

Homemade Hair Dye: हर इंसान चाहता है कि उसके बाल लंबे, घने, काले और शाइनी दिखें. लेकिन बाजार में मिलने वाले हेयर कलर और प्रोडक्ट्स में इतने केमिकल्स पाए जाते हैं कि ये बालों को फायदे के बजाए नुकसान पहुंचाने लगते हैं. इसके इस्तेमाल से बाल ड्राई, बेजन और समय से पहले सफेद होने लगते हैं. ऐसे में अगर आप बालों की नेचुरल खूबसूरती बरकरार रखना चाहते हैं, तो आप घर पर बना हुई होममेड पेस्ट का बालों पर इस्तेमाल करना जरूरी है. इससे आपके बाल न सिर्फ नेचुरली काले होते हैं, बल्कि उन्हें मजबूती और चमकदार भी बनते हैं. 

 

बालों के लिए बनाएं होममेड पेस्ट (सामग्री)
इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे- 2 बड़े चम्मच आंवला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भृंगराज पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मेथी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नारियल तेल. इसके बाद जरूरी के हिसाब से पानी या दही का इस्तेमाल करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पेस्ट बनाने और लगाने का तरीका
सबसे पहले एक बाउल में सभी पाउडर मिक्स करें. फिर उसमें नारियल तेल और थोड़ा पानी आ दही मिलाएं और एक गाढ़ा पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं और पूरे बालों पर फैलाएं. इसके बाद 30 से 40 मिनट तक बालों में लगा कर छोड़ दें. इसके बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. 

 

होममेड पेस्ट के फायदे
होममेड पेस्ट बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद आंवाल, भृंगराज, मेथी, नारियल तेल बालों को अलग-अलग फायदे देते हैं. आंवाल बालों को नेचुरली काला करता है और झड़ने से रोकता है. भृंगराज समय से पहले सफेद हो रहे बालों के लिए बेहद फायदेमंद है. मेथी बालों को मजबूती देती है और डैंड्रफ की समस्या को दूर करती है. वहीं नारियल तेल आपके बालों को डीप मॉइश्चर और नैचुरल शाइन देता है. 

 

सप्ताह में कितनी बार लगाएं?
इस पेस्ट को हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए. इससे एक महीने के अंतर आपको अपने बालों की क्वालिटी में फर्क नजर आने लगेगा. इससे बाल काले घने और शाइनी होंगे, जो कि केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से संभव नहीं है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Natural Hair DyeWhite hair natural remedy

Trending news

सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
Maharashtra
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल