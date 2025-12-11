आलू से ठीक करें फटी एड़ियां, इन 3 चीजें से बनाएं दमदार जुगाड़; हमेशा मुलायम रहेगी स्किन

How to Get Rid of Cracked Heels: एड़ी फटना एक आम समस्या है. खासकर सर्दियों में ये समस्या बढ़ जाती है. इसके कारण दर्द, जलन और खुरदुरापन इतना बढ़ जाता है कि चलना भी मुश्किल हो सकता है. बाजार में कई तरह की क्रीम और लोशन मिलते हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे हमेशा सबसे आसान और सेफ माने जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसा आसान घरेलू उपाय बताएंगे, इसमें आलू के साथ सिर्फ 3 चीजें मिलाकर एड़ियों पर रगड़ने से स्किन कुछ ही दिनों में मुलायम, साफ और ग्लोइंग हो जाती है.

कैसे मदद करता है आलू?

आलू में मौजूद नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट और सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. यह डेड स्किन को हटाने, टैनिंग मिटाने और एड़ियों की ड्राई स्किन को नर्म बनाने में मदद करता है. एड़ियां मुलायम बनाने के लिए आलू में 3 चीजों को मिलाना चाहिए.

-नींबू का रस: नींबू एड़ियों को साफ करने का काम करता है. इसमें सिट्रिक एसिड होता है, जो डेड स्किन को हटाकर स्किन को चमकदार बनाता है. यह फटी एड़ियों की गंदगी साफ करके रंगत भी निखारता है.

-ग्लिसरीन: ग्लिसरीन स्किन में नमी लॉक करता है और स्किन को बेहद नर्म बनाता है. फटी एड़ियों में इसे लगाने से तुरंत राहत मिलती है.

-हल्का सा गुलाबजल: गुलाबजल स्किन को ठंडक देता है और इसे नेचुरल टोनर भी माना जाता है. यह एड़ियों में जमी गंदगी को हटाकर, स्किन को ताजगी देता है.

कैसे करें इस्तेमाल?

सबसे पहले इसका पेस्ट बनाएं. इसे बनाने के लिए एक मीडियम साइज के आलू को कद्दूकस करें. इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं, 1 चम्मच ग्लिसरीन डालें, लास्ट में 1 से 2 चम्मच गुलाबजल मिलाकर इसे पेस्ट बना लें. इसके बाद एड़ियों को 10 मिनट तक गुनगुने पानी में डुबोकर रखें. अब प्यूमिक स्टोन या स्क्रबर से हल्का रगड़कर डेड स्किन साफ करें. इसके बाद तैयार किया हुए आलू पेस्ट को एड़ियों पर अच्छी तरह लगाएं. इसके बाद 20 से 25 मिनट तक लगाकर छोड़ दें. इसके बाद हल्का गुनगुने पानी से धोकर लें. कोई मॉइस्चराइजर लगाकर मोजे पहन लें. हफ्ते में ऐसा 3 बार करने से आपकी एड़ियां ज्यादा मुलायम, साफ और स्मूथ हो जाएंगे.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.