आज के समय में अधिकतर लोग झड़ते बाल, दोमुंहे बाल और कमजोर बालों की समस्या से परेशान हैं. हेयर फॉल के पीछे लाइफस्टाइल काफी हद तक जिम्मेदार हो सकता है. शरीर में पोषण की कमी होने पर बालों पर भी असर पड़ता है. पोषण की कमी से बाल बेजान हो जाते हैं. खान में प्रोटीन, आयरन समेत पोषक तत्वों की कमी होने पर बालों की ग्रोथ पर असर पड़ता है.
पोषक तत्वों की कमी होने पर बालों की ग्रोथ पर सीधा असर पड़ता है. जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं. डैंड्रफ और खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जड़े कमजोर हो जाती है. वहीं हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से बाल कमजोर हो जाते हैं.
बालों की ग्रोथ के लिए स्कैल्प का हेल्दी होना बेहद जरूरी होता है. बालों को मजबूत बनाने के लिए डाइट में प्रोटीन को शामिल करें. प्रोटीन डाइट के लिए आप दाल, टोफू, नट्स और क्विनोआ खा सकते हैं. आयरन और जिंक बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है. पालक, बादाम, काजू और कद्दू के बीज बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ओमेगा 3 फैटी स्कैल्प को हेल्दी रखने में मददगार है. बालों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए डाइट में चिया सीड्स और अखरोट का सेवन करना चाहिए.
नारियल तेल बालों को पोषण देने में मददगार है. कैस्टर ऑयल में रिसिनोइलिक एसिड होता है जो कि स्कैल्प को सॉफ्ट बनाने में मददगार है. बालों में इस तेल को लगाने के लिए 2 चम्मच नारियल तेल 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला लें. इसके बाद हल्के हाथों से स्कैल्प की मसजा करें. लगभग 1 से 2 घंटे बाद शैंपू कर लें.
फ्लैक्ससीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. 2 चम्मच फ्लैक्सीड 2 पानी में उबाल लें. इस पानी को जब तक उबालना है जब तक पानी जेल जैसा ना बन जाएं. जैसे ही पानी जेल जैसा बन जाए तो इसे ठंडा करके बालों में जेल की तरह लगाएं.
एलोवेरा जेल और रोजमेरी ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. बालों की ग्रोथ के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल और कुछ बूंदें रोजमेरी ऑयल को मिला लें. इसके बाद इस मिश्रण को बालों में लगाएं. हफ्ते में एक से 2 बार इस इस मिश्रण को बालों में लगाएं. आपके बालों में शाइन देखने को मिलेंगी वहीं बालों की ग्रोथ भी डबल हो सकती है.
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