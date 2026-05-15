घमौरियों ने कर दिया है परेशान, शाहनाज हुसैन के असरदार घरेलू उपाय से जलन और खुजली होगी कम

गर्मियों के मौसम में स्किन पर रैशज होना बहुत ही आम समस्या है. बढ़ती गर्मियों के बीच स्किन पर रैशेज हो जाते हैं जिसे घमौरियां कहते हैं. घमौरियों की समस्या से राहत पाने के लिए आप ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन के इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं. इन टिप्स की मदद से घमौरियां दूर कर सकते हैं.

चंदन टैल्कम

चंदन टैल्कम पाउडर घमौरियों को शांत करने में मददगार है. चंदन टैल्कम से खुजली भी कम होती है. चंदन पेस्ट में गुलाब जल मिलाकर इसे घमौरियों पर लगा लें. इससे रैशेज से आराम मिलता है.

सिरका

सिरका को तीन भाग में पानी मिलाएं. इसके बाद रूई भिगोकर चेहरे पर लगाएं. इससे खुजली कम होती है. बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसके बाद इसे घमौरियों पर लगाएं. 5 मिनट बाद इसे धो लें.

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टैनिंग

गर्मियों के मौसम में टैनिंग की समस्या हो जाती है. खुले स्विमिंग पूल में तैरना और पहाड़ों पर गर्मियों की छुट्टियों में जाना स्किन को टैन कर सकता है. सूरज की किरणों के संपर्क में आने से मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. जब मेलेनिन स्किन की निचली परतों में बनता है. इससे रंग गहरा होता है. इस वजह से स्किन सांवली और टैन नजर आने लगती है.

टैनिंग हटाने के लिए फेस मास्क

टैनिंग हटाने के लिए पिसे हुए बादाम का स्क्रब यूज कर सकते हैं. पिसे हुए बादाम में दही और एक चुटकी हल्दी मिलाकर टैन वाले हिस्से में लगाएं. मिश्रण को त्वचा पर हल्के हाथों से रगड़ें. फिर इसके बाद पानी से चेहरा धो लें.

टैन हटाने के लिए करें ये काम

नींबू का रस और खीरे के रस से टैनिंग को हटा सकते हैं. नींबू का रस और खीरे का रस बराबर मात्रा में मिलाएं. इसके बाद इसे 20 मिनट तक लगाएं. खीरे के गूदें को दही में मिलाकर चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद चेहरा धो लें.

सनबर्न

एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर आप सनबर्न की समस्या को दूर कर सकते हैं. एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर स्किन टैन को दूर कर सकते हैं. एलोवेरा जेल में जिंक होता है जो कि स्किन की रंगत को साफ करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.