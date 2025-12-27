Advertisement
बार-बार छींक आना सर्दी नहीं, बल्कि एलर्जी का हो सकता है संकेत, जानें बचाव का उपाय

बार-बार छींक आना सर्दी नहीं, बल्कि एलर्जी का हो सकता है संकेत, जानें बचाव का उपाय

छींक आने की समस्या को अक्सर सर्दी-जुकाम मानते हैं. बार-बार छींक आने की समस्या सर्दी-जुकाम नहीं बल्कि एलर्जी का संकेत हो सकता है. सिर दर्द और छींक की वजह से साइनस की समस्या बढ़ सकती है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:23 PM IST
बार-बार छींक आना सर्दी नहीं, बल्कि एलर्जी का हो सकता है संकेत, जानें बचाव का उपाय

छींक को सर्दी और जुकाम से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अगर छींक बार-बार आने लगे या लगातार आने लगे तो यह परेशानी बन जाती है. बार-बार आने वाली छींक सर्दी या जुकाम का संकेत नहीं है बल्कि एलर्जी को दर्शाती है. परेशानी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से सिर दर्द और साइनस की समस्या बढ़ सकती है.

छींक से बचने के उपाय 
सर्दियों में हवा शुष्क हो जाती है और नाक अपनी नमी खो देती है. इससे सांस लेने में परेशानी होती है और ये आगे जाकर संक्रमण का कारण बनती है. इसके अलावा हवा में मौजूद प्रदूषण भी फेफड़ों और नाक में संक्रमण का कारण बनता है. बार-बार छींक से बचने के लिए कई घरेलू उपाय आयुर्वेद में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले उसके कारण और लक्षणों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

बार-बार छींक आने पर क्या करें 
बार-बार छींक आने की परेशानी सर्द हवा के सीधा नाक में टकराने की वजह से हो सकती है, जिससे नाक के भीतरी हिस्से में इरिटेशन होती है. आंखों और नाक से पानी बहने लगता है. धुएं के संपर्क में आते ही नाक में खुजली और आंखों में जलन होती है. रात के समय अचानक छींक बढ़ जाती है और सीने में कफ जमने लगता है और सांस लेने में परेशानी होने लगती है. स्थिति ज्यादा खराब होने पर नींद भी नहीं आती. इन सभी परेशानियों से बचने के लिए नाक को हमेशा कपड़े से ढककर रखें, ताकि सीधी हवा नाक पर न पड़े दूसरा, ठंडे पानी के सेवन से बचें और सुबह और शाम भाप लें. इससे नाक में नमी बनी रहेगी और इरिटेशन कम होगी. तीसरा, रात के समय नाक में अणु या तिल का तेल दो बूंद डालें. इससे संक्रमण कम होगा और नमी बनी रहेगी.

रात के समय दूध का सेवन करें 
चौथा, रात के समय हल्दी वाले दूध का सेवन करें. ये शरीर को अंदर से गर्म रखेगा और बाहरी वातावरण से बचाएगा. पांचवा, रोजाना कुछ समय के लिए धूप में जरूर बैठें और साथ में विटामिन सी से भरे खट्टे फलों का सेवन जरूर करें. इसके अलावा नाक के आसपास सफाई जरूर रखें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

