सर्दियों में कम पानी पीने से पेशाब करते समय होती है जलन, इन चीजों से यूरिन इंफेक्शन से मिलेगी राहत!

सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग कम पानी का सेवन करते हैं. कम पानी की वजह से यूरिन डिस्चार्ज करते समय जलन की समस्या हो जाती है. अगर आपको भी यूरिन करते समय जलन होती है तो आप ये उपाय कर सकते हैं.  

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Nov 15, 2025, 04:26 PM IST
पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अक्सर यूरिन डिस्चार्ज करते समय जलन की शिकायत होती है. शुरुआती चरणों में इस समस्या को घरेलू स्तर पर ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर ये समस्या बार-बार होती है तो ये डिस्यूरिया या यूरिन इंफेक्शन के लक्षण हो सकते हैं. इसके लिए डॉक्टर के पास जाकर चेकअप जरूर कराएं. सर्दियों में कम पानी पीने की वजह से पुरुषों और महिलाओं में जलन की समस्या देखी जाती है. आयुर्वेद में इसे बढ़े हुए पित्त-दोष से जोड़कर देखा गया है. जब शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ जाता है, तो पेशाब में जलन, मूत्रमार्ग में सूजन और इंफेक्शन का खतरा ज्यादा होता है. कई बार आहार में परिवर्तन की वजह से भी ये लक्षण दिख सकते हैं, इसलिए तीखा और ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचें.

विटामिन सी का सेवन 
आयुर्वेद में इस परेशानी से बचने के लिए देसी उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आप घर में कर सकते हैं. सर्दियों में भरपूर मात्रा में आंवला आता है. इसमें भरपूर विटामिन सी होता है, जो मूत्राशय में खराब बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता है और संक्रमण का खतरा कम रहता है. इसके लिए सुबह खाली पेट आंवला खाना या उसका जूस पीना लाभकारी होगा.
गुड़हल के पत्तों का इस्तेमाल स्किन के अलावा शरीर के पित्त को शांत करने में भी किया जाता है. इसके लिए गुड़हल के फूल का शरबत बनाकर ले सकते हैं या गुड़हल के फूल की चाय भी पी सकते हैं. एक बात का विशेष ध्यान रखें कि टी और शरबत में चीनी का इस्तेमाल न करें.

सौंफ के पानी का सेवन 
छाछ पेट की जलन और मूत्राशय मार्ग में होने वाली जलन से छुटकारा दिला सकती है. छाछ में पेट को ठंडा रखने और संक्रमण से लड़ने के गुण होते हैं और ये पित्तहारक भी होती है. दिन में एक बार दोपहर के वक्त छाछ को काले नमक के साथ लें. सौंफ का पानी और जौ का पानी भी मूत्रमार्ग में होने वाली तकलीफों में राहत देते हैं. ये गंदे बैक्टीरिया का नाश करते हैं.

ऐसे करें सौंफ के पानी का सेवन 
ये दोनों ही पानी पेट को ठंडक प्रदान करते हैं. इसके लिए सौंफ को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और फिर दिन में दो बार पीएं. वहीं जौ का पानी बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 2 चम्मच जौ उबाल लें और पूरा दिन थोड़ा-थोड़ा पीते रहें. इसके अलावा, खीरे का सेवन और नारियल पानी पीने से भी राहत मिलेगी. ऐसे में गर्म चाय और कॉफी से परहेज करें, क्योंकि ये जलन को ज्यादा बढ़ा सकती है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल के ये ज्वेलरी कलेक्शन

IANS

health tipslifestyle

