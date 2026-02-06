Advertisement
trendingNow13100704
Hindi Newsलाइफस्टाइलसफेद पानी की समस्या है परेशान, ये घरेलू उपाय दूर कर सकते हैं आपकी समस्या!

सफेद पानी की समस्या है परेशान, ये घरेलू उपाय दूर कर सकते हैं आपकी समस्या!


ल्यूकोरिया महिलाओं में आम समस्या है. कभी-कभी इस दौरान जलन, खुजली, बदबू  और पेट में हल्का दर्द हो सकता है. अगर आप भी ल्यूकोरिया की समस्या से परेशान हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Feb 07, 2026, 12:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सफेद पानी की समस्या है परेशान, ये घरेलू उपाय दूर कर सकते हैं आपकी समस्या!

सफेद स्राव (ल्यूकोरिया) महिलाओं में आम समस्या है, लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है. यह सिर्फ सफेद या पीले रंग का स्राव ही नहीं होता, बल्कि इसके साथ कभी-कभी जलन, खुजली, बदबू या पीठ और पेट में हल्का दर्द भी हो सकता है. अगर इसे समय रहते न समझा जाए तो यह आगे जाकर परेशानी बढ़ा सकता है.सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपने शरीर और सफाई का ध्यान रखें. 

गुनगुने पानी का सेवन 
रोजाना गुनगुने पानी से साफ-सफाई करें और अंदर से भी हाइड्रेटेड रहें. स्राव के समय मासिक धर्म के दौरान संभोग से बचें और अगर पति में भी कोई खुजली या इन्फेक्शन हो तो उन्हें भी डॉक्टर से दिखाना जरूरी है.

तिल के तेल से हल्का मसाज
घरेलू उपायों में सबसे आसान है नीम का इस्तेमाल. नीम की पत्तियों को उबालकर उसका पानी वेजाइनल एरिया की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा, आंवला पाउडर रोजाना 3-5 ग्राम शहद के साथ खाने से भी फायदा होता है. आम के बीज का पाउडर या बेल के फूल की पेस्ट भी इससे राहत दिलाने में मददगार है. अगर पीठ दर्द के साथ स्राव है तो जीरे, अजवाइन और तिल के तेल से हल्का मसाज करना लाभकारी रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

करें ये योगासन
योग और व्यायाम भी बहुत काम आते हैं. विशेषकर धनुरासन और भुजंगासन से न सिर्फ कमर मजबूत होती है बल्कि इसके कारण होने वाले दर्द में भी राहत मिलती है. इसके साथ ही पानी खूब पीना, सफाई बनाए रखना और तंग कपड़े न पहनना भी जरूरी है. शारीरिक संबंध बनाते समय प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें और स्वच्छता पर ध्यान दें.

सफेद स्राव को हल्के में न लें
सफेद स्राव को हल्के में न लें. यह शरीर का संकेत है कि कहीं न कहीं इन्फेक्शन या असंतुलन हो रहा है. ऊपर बताए उपायों से बहुत हद तक आराम मिलता है, लेकिन अगर स्राव ज्यादा हो, बदबू आए या दर्द बढ़े तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

2025 विस्फोटक बरामदगी केस में NIA का एक्शन, अबू बकर सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
NIA
2025 विस्फोटक बरामदगी केस में NIA का एक्शन, अबू बकर सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
pocso act
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes Award 2026
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
DNA
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
बंगाल में चुनाव से पहले अलग-थलग हुई TMC, INDIA ब्लॉक से मिला झटका
bengal election
बंगाल में चुनाव से पहले अलग-थलग हुई TMC, INDIA ब्लॉक से मिला झटका
ईरान में भारतीयों की स्थिति पर बोले एस जयशंकर, हिंसा के बीच क्या मदद कर रहा दूतावास
India News
ईरान में भारतीयों की स्थिति पर बोले एस जयशंकर, हिंसा के बीच क्या मदद कर रहा दूतावास
उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
Hamid Ansari
उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
aap
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण; पाकिस्तान-चीन में फैली दहशत
Agni-3 missile
अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण; पाकिस्तान-चीन में फैली दहशत
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी, 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
Ghuskhor Pandat
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी, 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह