महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की कर दें छुट्टी! इन घरेलू नुस्खों से पाएं चमचमाती कोरियन ग्लास स्किन

सोशल मीडिया पर कोरियन ब्यूटी का ट्रेंड इतना पॉपुलर हो चुका है कि लोग स्किन को कांच जैसा ग्लो देने वाले प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपये खर्च करने लगे हैं. पर कोरियन ग्लास स्किन पाना उतना भी मुश्किल नहीं जितना लोगों को लगता है. अगर आप चाहें तो सिर्फ घर में मौजूद आसान और नेचुरल नुस्खों से अपनी स्किन को कोरियन ग्लो दे सकते हैं वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप घर पर ही कुछ आसान से नुस्खों से कोरियन ग्लास स्किन पा सकते हैं.

क्या है कोरियन ग्लास स्किन?

कोरियन ग्लास स्किन का मतलब होता है एक ऐसी स्किन जो अंदर से हाइड्रेटेड हो और बाहर से इतनी साफ और स्मूथ दिखे कि उस पर रोशनी पड़ते ही चेहरा काफी ग्लोइंग नजर आए. आजकल कई लोग महंगे सीरम और केमिकल वाले ट्रीटमेंट्स ले कर ग्लास स्किन पाने की होड़ में हैं. कई लोगों को ग्लास स्किन पाने के लिए बजट फ्रेंडली तरीकों की तलाश रहती है. बहुत से लोगों को लगता है कि कोरियन ग्लास स्किन केवल महंगे ट्रीटमेंट्स से ही पाया जा सकता है, पर ग्लोइंग स्किन पाने के लिए घरेलू नुस्खे भी उतने ही असरदार हो सकते हैं जितने ये महंगे सीरम और ट्रीटमेंट्स हैं.

चावल और बेकिंग सोडा

रात भर एक कटोरी चावल को पानी में भिगोकर रखें और सुबह इसे मिक्सी में पीस लें. अब इसमें बेकिंग सोडा मिलाकर इस पेस्ट को हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करें. अब इस पैक को चेहरे पर लगा कर इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. आप हफ्ते में दो बार इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं. 1 से 2 महीने में ही आपको अपनी स्किन में काफी फायदे नजर आने लग जाएगा.

चावल का पानी

राइस वाटर टोनर चेहरे के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. राइस वाटर टोनर बनाने के लिए एक कटोरी चावल को 4 से 5 बार पानी से धो लें ताकी इससे स्टार्च निकल जाए. अब एक बड़े बर्तन में चावल डाल कर 2 से 3 कप पानी डाल दें और 10 से 12 घंटे के लिए भिगो कर रख दें. 10 घंटे बाद इसे छान कर एक बोतल में भर कर रख लें और रोजाना दो बार इसे चेहरे पर स्प्रे करें.

एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल चेहरे और बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आप एलोवेरा जेल में विटामिन ई जेल मिला कर रोजाना रात को सोने से पहले नाइट क्रीम की तरह चेहरे पर लगा सकते हैं. ऐसा एक महीने तक करने से चेहरे से दाग-धब्बे कम होने लगेंगे और चेहरा काफी चमकदार नजर आएगा.

