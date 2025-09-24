काले पड़ गए हैं तांबे और पीतल के बर्तन? नया जैसा चमकाने के लिए इन आसान घरेलू नुस्खों से करें सफाई

Tambe Aur Pital ke Bartan Kaise Saaf Karen: नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इस दौरान मां दुर्गा की पूजा होती है. वहीं अक्सर पूजा में तांबे और पीतल के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन समय के साथ-साथ इन बर्तनों पर काले धब्बे या जंग जैसे निशान पड़ जाते हैं, जिससे उनकी चमक खत्म हो जाती है. ऐसे में बाजार में मिलने वाले क्लीनर हंगे होते हैं और केमिकल वाले भी होते हैं, जिससे स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताएंगे, जिसकी मदद से आप अपने पुराने तांबे-पीतल के बर्तनों को फिर से नया जैसा बना सकते हैं.

नींबू और नमक

नींबू और नमक के पेस्ट से तांबे व पीतल को चमकाया जा सकता है. यह इन बर्तनों की मैल हटाने में आपकी मदद कर सकता है. इसके लिए नींबू को काटें और उसके ऊपर थोड़ा नमक छिड़क दें. इसके बाद अब इसी नींबू से बर्तन को रगड़े. कुछ देर तक रगड़े, इसके बाद गुनगुने पानी से इसे धो लें. ऐसा करने से बर्तन फिर से चमकने लगेंगे.

सिरका और आटा

सिरका और आटे की मदद से भी आप इन बर्तनों को चमका सकते हैं. इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा सिरका और गेहूं का आटा लें. दोनों को मिलाकर एक पेस्ट बना लें. इसके बाद पेस्ट को बर्तन पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद किसी मुलायम कपड़े या ब्रश से रगड़ कर बर्तन को धो लें. इससे तांबे व पीतल बर्तन पर जमी हुई मैल भी आसानी से साफ हो जाएगी.

टमाटर का रस और बेकिंग सोड़ा

टमाटर और बेकिंग सोड़ा की मदद से भी इसके बर्तनों को चमकाया जा सकता है. दरअसल टमाटर में मौजूद एसिड और बेकिंस सोडा बर्तनों की सफाई करने की क्षमता को बढ़ा देती है. ऐसे में एक चम्मच टमाटर का रस लें और उसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं. इस कॉम्बिनेशन से बर्तन को रगड़े और फिर पानी से उस बर्तन को साफ कर लें. ऐसा करने से बर्तन एकदम चमकने लगेंगे.