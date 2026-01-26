प्रेगनेंसी में सीने की जलन और एसिडिटी से हैं परेशान? इन असरदार घरेलू उपायों से तुरंत पाएं छुटकारा!

Pregnancy Tips: प्रेगनेंसी का सफर खुशियों के साथ चुनौतियों से भरा होता है, जहां हार्मोनल बदलाव अक्सर तकलीफ का कारण बनते हैं. इस दौरान सीने में जलन और एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है, जिससे शुरुआती चरणों में महिलाओं का कुछ भी खाना-पीना मुश्किल हो जाता है. वहीं खान-पान में थोड़े बदलाव और आसान घरेलू उपायों को अपनाकर गर्भवती महिलाएं इस जलन और उल्टी की परेशानी से सुरक्षित रूप से राहत पाया जा सकता है.

सीने में जलन की परेशानी

पहला, सीने में जलन की परेशानी से बचने के लिए कम खाएं. गर्भवती महिलाओं को थोड़े-थोड़े समय में खाते रहना चाहिए. एक साथ ज्यादा खाने से सीने में जलन और मतली की परेशानी हो सकती है, इसलिए जब भी खाएं तो थोड़ी मात्रा में खाएं, इससे पेट और मन दोनों अच्छे रहेंगे.

तीखा और तला-भुना खाने से परहेज

दूसरा, तीखा और तला-भुना खाने से परहेज करें. गर्भावस्था में तीखा और चटपटा खाने का मन करता है और यही खाना सीने में जलन का बड़ा कारण बनता है. ऐसे में ज्यादा मिर्च, ऑयली खाना, कॉफी, और खट्टे फल से परहेज करें. खट्टे फल भी सीने में जलन कर सकते हैं.

प्रेगनेंसी के शुरुआती चरण

तीसरा, प्रेगनेंसी के शुरुआती चरण में शरीर बहुत थका हुआ महसूस होता है. ऐसे में न ज्यादा घूमने का मन करता है और न ही कुछ करने का. ऐसे में जरूर ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं. खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही लेटें और खूब सारा पानी पीएं. पानी पीने से सीने में जलन कम होती है.

प्रेगनेंसी में ढीले कपड़े पहनें

चौथा, प्रेगनेंसी में ढीले कपड़े पहनें. टाइट कपड़ों से पेट पर दबाव पड़ता है और जलन बढ़ती है. कुछ महिलाएं गर्भावस्था में टाइट कपड़े पहनती हैं, जिससे शरीर में जलन और खिंचाव महसूस होता है. ऐसे में कॉटन और खुले कपड़े पहनें.

प्रेगनेंसी में लें डाइट

पांचवां, प्रेगनेंसी में आराम देने वाला डाइट लें. आहार में केला, दही, ओट्स और नारियल पानी जैसे पदार्थों को शामिल करें. नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है, जिससे सीने में जलन में आराम मिलता है. अगर जलन बहुत ज्यादा है तो एक बार अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें। ऐसे में डॉक्टर कुछ दवाएं भी देते हैं.

