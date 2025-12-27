पैरों में जलन की समस्या हैं परेशान? इन आयुर्वेदिक उपाय से मिलेगा आराम

Advertisement
आज के समय में पैरों में जलन की समस्या आम समस्या बन गई है. लंबे समय तक खड़े रहने और कभी गर्मी की वजह से पैरों में जलन होने लगती है. ऐसे में आप कुछ उपाय करके पैरों की जलन को कम कर सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:24 PM IST
पैरों में जलन होना आजकल एक आम समस्या बन गई है. कभी ज्यादा देर खड़े रहने से, कभी गर्मी की वजह से, तो कभी शरीर में पोषक तत्वों की कमी या थकान के कारण पैरों में अजीब-सी जलन और बेचैनी महसूस होने लगती है. कई बार रात में यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे नींद तक खराब हो जाती है. ऐसे में कुछ आसान घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय अपनाकर इस परेशानी से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है.

ठंडे पानी में पैर डालना 
सबसे आसान और तुरंत आराम देने वाला उपाय है ठंडे पानी में पैर डालना. दिन में एक या दो बार 10 से 15 मिनट तक पैरों को ठंडे पानी में रखें. अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं, इससे जलन के साथ-साथ सूजन और थकान भी कम होती है. इसके बाद नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर पैरों की हल्की मालिश करें. यह उपाय न सिर्फ ठंडक देता है, बल्कि नसों को भी आराम पहुंचाता है. एलोवेरा जेल भी जलन में बहुत फायदेमंद माना जाता है. दिन में 1-2 बार पैरों के तलवों और जलन वाले हिस्से पर एलोवेरा जेल लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है.

दूध या छाछ पीना 
शरीर की अंदरुनी गर्मी को कम करने के लिए ठंडा दूध या छाछ पीना भी अच्छा माना जाता है. रोज एक गिलास छाछ पीने से पेट भी ठीक रहता है और जलन की समस्या भी धीरे-धीरे कम होने लगती है. इसी तरह धनिया का पानी भी काफी असरदार होता है. रात को एक चम्मच धनिया पानी में भिगो दें और सुबह उसे छानकर पी लें. यह शरीर को ठंडा रखता है और जलन में राहत देता है.

आंवला का सेवन 
आयुर्वेदिक उपायों की बात करें तो आंवला, गिलोय और त्रिफला काफी फायदेमंद माने जाते हैं. आंवला पाउडर को पानी या शहद के साथ लेने से शरीर में विटामिन-सी की कमी पूरी होती है और जलन कम होती है. गिलोय का काढ़ा पीने से शरीर की गर्मी संतुलित रहती है. वहीं त्रिफला चूर्ण रात को आधा या एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेने से पाचन ठीक रहता है और पैरों की जलन में भी फायदा मिलता है.

इन चीजों का ना करें सेवन
खान-पान का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है. हरी सब्जियां, नारियल पानी, केला, अनार और भरपूर मात्रा में सादा पानी जरूर लें. बहुत ज्यादा मसालेदार, तला-भुना और जंक फूड खाने से बचें, क्योंकि ये शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं. अगर पैरों में जलन बहुत ज्यादा हो, साथ में सुन्नपन या दर्द हो, डायबिटीज के मरीज हों या यह समस्या लंबे समय से बनी हुई हो, तो बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह जरूर लें

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

