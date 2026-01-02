पेट की गैस से छुटकारा दिला सकते हैं ये घरेलू उपाय, बिना दवा खाएंगे मिलेगा आराम!

आजकल अधिकतर लोग गलत लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट की वजह से अधिकतर लोग एसिडिटी और पेट में जलन की समस्या से जुझ रहे हैं. आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में जिससे एसिडिटी और पेट की जलन की समस्या दूर हो सकती है.

जीरा

जीरा पाचन के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व भोजन को जल्दी पचाने में मदद करते हैं और पेट में जमा अम्लीयता को कम करते हैं. जीरा खाने से पेट की अंदरूनी गर्मी नियंत्रित रहती है और एसिडिटी की समस्या कम हो जाती है. इसका असर धीरे-धीरे दिखाई देता है, लेकिन नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर पेट हल्का और आरामदायक महसूस होता है.

गुनगुना पानी

सुबह-सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है. यह पेट में जमा अम्ल को धीरे-धीरे कम करता है और भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है. इसके नियमित सेवन से न केवल एसिडिटी की समस्या कम होती है, बल्कि पेट और आंतों की सफाई भी होती है। गुनगुना पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और भोजन के बाद होने वाली जलन को भी रोकता है.

दालचीनी

दालचीनी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो पेट में जलन और अम्लीयता को नियंत्रित करते हैं. दालचीनी खाने से पेट में गर्मी नियंत्रित रहती है और पाचन क्रिया सुचारू रहती है. इसके गुण इसे हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं. इसके सेवन से एसिडिटी के कारण होने वाली जलन और पेट में भारीपन की समस्या कम हो जाती है.

तुलसी के पत्ते

तुलसी को आयुर्वेद में पाचन और पेट की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. तुलसी के पत्तों में ऐसे तत्व होते हैं जो पेट के अम्ल को संतुलित रखते हैं और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखते हैं. तुलसी का नियमित सेवन पेट की जलन को कम करता है और भोजन के बाद होने वाली असहजता को दूर करता है. इसके अलावा तुलसी की पत्तियों में मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं.

पुदीने की चाय

पुदीना अपने ठंडक देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है. यह पेट की जलन और अम्लीयता को कम करने में मदद करता है. पुदीना पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और भोजन के बाद होने वाली जलन या भारीपन को कम करता है. इसके सेवन से न केवल पेट हल्का महसूस होता है, बल्कि यह शरीर को ताजगी भी देता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.