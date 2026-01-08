Advertisement
trendingNow13068099
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियां शुरू होते ही फट गई हैं एड़ियां, करें ये उपाय; जल्द ही मिलेगा आराम!

सर्दियां शुरू होते ही फट गई हैं एड़ियां, करें ये उपाय; जल्द ही मिलेगा आराम!

सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा की वजह से पैरों पर भी असर पड़ता है. पैरों में जकड़न, ऐंठन और दर्द की समस्या हो जाती है. सर्दियों में पैरों से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 08, 2026, 09:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियां शुरू होते ही फट गई हैं एड़ियां, करें ये उपाय; जल्द ही मिलेगा आराम!

सर्दियों में ठंडी हवा और फर्श की ठंडक सीधे शरीर के अंदर तक पहुंचती है और सबसे ज्यादा असर पैरों पर पड़ता है. ऐसे में अगर पैरों को गर्म और साफ नहीं रखा जाए तो नींद में परेशानी, पैरों की जकड़न, ऐंठन और दर्द जैसी समस्याएं सामने आती हैं.

पैरों की ठंड से मानसिक स्थिति होती है प्रभावित 
आयुर्वेद के अनुसार, पैरों में लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं, जो शरीर के बाकी अंगों और मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं. इस वजह से पैरों की ठंडक सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी बॉडी और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है. सर्दियों में ठंड, रुखापन और भारीपन वात दोष को बढ़ाते हैं. जब वात असंतुलित होता है तो नसों में जकड़न, शरीर में थकान, नींद की कमी और कभी-कभी पाचन संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं, इसलिए पैरों को गर्म और रिलैक्स रखना आयुर्वेद में बहुत महत्व रखता है.

गुनगुने पानी में पैर डालें 
घर पर एक आसान उपाय यह है कि रात को सोने से पहले पैरों को गुनगुने पानी में 5-10 मिनट तक डालें. इसमें चाहें तो सेंधा नमक या तिल/सरसों का तेल डाल सकते हैं. इससे नसों को गर्माहट मिलती है, रक्त संचार बढ़ता है, और शरीर और मन दोनों ही शांत हो जाते हैं. पैर धोने के बाद हल्का तेल या घी लगाना भी फायदेमंद होता है. यह न सिर्फ एड़ियों को फटने से बचाता है, बल्कि पैरों की त्वचा को नरम और मुलायम बनाता है. अगर बहुत 

Add Zee News as a Preferred Source

थकान दूर करने लिए करें ये काम 
ज्यादा थकान या तनाव है तो पानी में 1-2 बूंद नीलगिरी या लैवेंडर का तेल डालें. इसकी खुशबू सीधे मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम पर असर डालती है और मानसिक तनाव कम कर देती है. नियमित रूप से ऐसा करने से नींद जल्दी आती है, दिनभर की थकान कम होती है और सर्दियों में पैरों की ठंडक से जुड़ी तमाम परेशानियां दूर रहती हैं.

मानसिक शांति 
पैरों की देखभाल सिर्फ शरीर को गर्म रखने के लिए नहीं, बल्कि नींद, मानसिक शांति और पूरे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है. छोटे-छोटे कदम जैसे गुनगुना पानी, हल्का तेल और सूती मोजे पहनना आपकी रातों को आरामदायक बना सकते हैं और सर्दियों में शरीर और मन दोनों को मजबूत रखते हैं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth

Trending news

IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
West Bengal
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
Kashmir
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
Pinarayi Vijayan
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
BMC elections
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
stray dog case
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
Sonam Wangchuk
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
Justice Varma
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
West Bengal
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
Raju Waghmare
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
Somnath Swabhiman Parv
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें