आज के समय में एक आम समस्या बनती जा रही है. पहले यह बीमारी बढ़ती उम्र के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अब खराब खानपान, लंबे समय तक बैठे रहने और अनियमित दिनचर्या के कारण जवान लोगों में भी देखने को मिल रहा है. बवासीर होने पर मल त्याग के वक्त दर्द, जलन, खुजली और कभी-कभी खून आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या बवासीर की समस्या घर बैठे ठीक हो सकती है?
बवासीर की शुरुआत में ही जीवनशैली और खानपीने में सही बदलाव करके काफी हद तक आराम पाया जा सकता है. यदि समस्या बहुत बढ़ चुकी हो तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो जाता है. सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बवासीर होने का मुख्य कारण कब्ज है. जब किसी को लंबे समय तक कब्ज रहती है तो मल त्यागने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है. इससे रेक्टम के आसपास की नसों पर दबाव बढ़ता है और वे सूज जाती हैं. यही सूजी हुई नसें आगे चलकर बवासीर बन जाती है.
अगर बवासीर की दिक्कत शुरू ही हुई है ,तो घर पर कुछ आसान उपाय अपनाकर बेहद आराम भी मिल सकता है. सबसे जरूरी बात है कि खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा की जाए. हरी सब्जियां, सलाद, फल, साबुत अनाज और दालें फाइबर के अच्छे स्रोत हैं. फाइबर मल को नरम बनाता है जिससे उसे बाहर निकालने में आसानी होती है और जोर लगाने की जरूरत कम पड़ती है.
पानी का पर्याप्त तरीके सेवन करना भी बहुत जरूरी है. कई लोग दिनभर में बहुत कम पानी पीते हैं, जिससे कब्ज की समस्या बढ़ जाती है. एक स्वस्थ इंसान को अपनी जरूरत और मौसम के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. पर्याप्त पानी शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ पाचन क्रिया को भी मजबूत बना देता है.सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने की आदत भी अच्छी मानी जाती है. इससे आंतों की एक्टिविटी बेहतर होती है और मल त्याग आसानी से होता है. कई लोगों को इससे कब्ज में काफी राहत मिलती है.
बवासीर के मरीजों को देर तक एक ही जगह बैठने से बचना चाहिए. आजकल कई लोग लंबे तक ऑफिस या घर पर बैठकर काम करते हैं. लगातार बैठे रहने से नीचे के हिस्से की नसों पर दबाव बढ़ता है. इसलिए हर एक घंटे में कुछ मिनट टहलना या हल्का व्यायाम करना लाभकारी हो सकता है.
योग और नियमित शारीरिक एक्टिविटीज भी पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करती हैं. सुबह की वॉक , हल्का व्यायाम और कुछ आसान योगासन कब्ज को कम करने में सहायक हो सकते हैं.जब कब्ज कम होगी तो बवासीर की दिक्कत भी धीरे-धीरे कम होने लगती है.
कुछ लोग दर्द और जलन से आराम पाने के लिए गुनगुने पानी से बैठकर स्सिट्ज बाथ का सहारा लेते हैं. इसमें कुछ मिनट तक रैक्टम वाले हिस्से को गुनगुने पानी में रखा जाता है. इससे सूजन और असहजता में आराम मिलता है. जबकि यह स्थायी इलाज नहीं बल्कि आराम देने वाला उपाय है.
बवासीर के मरीजों को बहुत मसालेदार, तली-भुनी और जंक फूड वाली चीजों से दूर रहना चाहिए. ऐसे खाने पीने की चीजें डाइजेशन को बेकार कर सकते हैं और कई लोगों में परेशानी बढ़ा सकते हैं. इसके बजाय हल्का और सुपाच्य खाना अधिक लाभकारी होता है.
एक और जरूरी बात यह है कि मल त्याग की इच्छा होने पर उसे रोकना नहीं चाहिए. कई लोग व्यस्त होने के कारण इसे टालते रहते हैं, जिससे कब्ज की समस्या बढ़ जाती है. नियम से सही समय पर शौच जाने की आदत आपके पाचन तंत्र को हेल्थी बनाए रखने में सहायता करती है.
जबकि यह भी जानना जरूरी है कि हर बवासीर का मरीज केवल घरेलू तरीकों से पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता. अगर बार-बार खून आ रहा हो, दर्द बहुत ज़्यादा हो, गांठ बाहर की ओर निकल रही हो या परेशानी लंबे समय से बनी हुई हो तो तुरंत इलाज की जानकारी लेनी चाहिए. ऐसे मामलों में जांच और उचित इलाज जरूरी हो सकता है.जितनी जल्दी सही इलाज किया जाएं, उतनी ही जल्दी ठीक होने की संभावना रहती है.
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