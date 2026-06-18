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घर बैठे ठीक करें पाइल्स, डॉक्टर ने बताया बवासीर ठीक करने का उपाय!

Home Remedies: अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से गट हेल्थ की समस्या से परेशान हैं. लंबे समय तक बैठे रहने से कब्ज और बवासीर की समस्या हो सकती है.

Written ByDr. Priyanka Trivedi
Published: Jun 18, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:43 PM IST
घर बैठे ठीक करें पाइल्स, डॉक्टर ने बताया बवासीर ठीक करने का उपाय!

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