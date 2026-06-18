पानी का पर्याप्त तरीके सेवन करना भी बहुत जरूरी है. कई लोग दिनभर में बहुत कम पानी पीते हैं, जिससे कब्ज की समस्या बढ़ जाती है. एक स्वस्थ इंसान को अपनी जरूरत और मौसम के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. पर्याप्त पानी शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ पाचन क्रिया को भी मजबूत बना देता है.सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने की आदत भी अच्छी मानी जाती है. इससे आंतों की एक्टिविटी बेहतर होती है और मल त्याग आसानी से होता है. कई लोगों को इससे कब्ज में काफी राहत मिलती है.