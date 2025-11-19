Advertisement
सिर से गिर रहे डैंड्रफ, रूसी ने कर दिया है परेशान; इस घरेलू नुस्खे से पाएं छुटकारा

Home Remedy for Dandruff: सर्दियों में अक्सर डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में केमिकल वाले एंटी-डैंड्रफ शैंपू स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए इस खबर में हम आपको डैंड्रफ से छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:31 PM IST
Dandruff Home Remedy: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. ये मौसम आते ही स्किन के साथ-साथ स्कैल्प भी ड्राई होने लगता है, जिसका सीधा असर डैंड्रफ पर पड़ता है. ठंडी हवा और नमी की कमी के कारण सिर में सफेद परतें जमा हो जाती है और खुजली भी बढ़ जाती है. ऐसे में अक्सर लोग एंटी-डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ये आपके स्कैल्प पर बुरा असर डाल सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको घर पर मौजूद ऐसी दो चीजों के बारे में बताएंगे, जो जल्द ही आपकी इस समस्या से छुटकारा दिल सकता है, जो है मुल्तानी मिट्टी और छाछ. इस खबर में हम आपको इससे जुड़े आसान घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे. 

 

सर्दियों में डैंड्रफ क्यों बढ़ जाते हैं?
अक्सर ठंड और ड्राइनेस के कारण स्कैल्प ड्राई हो जाती है, जिससे स्किन रूखी और पपड़ीदार हो जाती है. वहीं इस मौसम में मालसेजिया नाम का फंगस भी तेजी से फैलता है, जो डैंड्रफ का एक बड़ा कारण बन जाता है. इसके कारण ही सर्दियों में सिर खुजलाते हैं और सफेद परतें गिरने लगती हैं.

डैंड्रफ हटाने के घरेलू नुस्खे
आपको बता दें, डैंड्रफ हटाने के लिए कई तरह के घरेलू नुस्खों और उपायों का इस्तेमाल किया जाता है. कंटेंट क्रिएटर यशस्वी सोनी के अनुसार, मुल्तानी मिट्टी और छाछ का पेस्ट ड्रैंड्रफ को जड़ों से हटाने में काफी कारगार साबित होती है. ये पूरा तरह नेचुरल नुस्खा है, जो स्लैल्प को बिना नुकसान पहुंचा साफ करता है और डैंड्रफ को हटाता है. 

 

कैसे करें इस्तेमाल?
इसे बनाना बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें. इसके बाद मुल्तानी मिट्टी को छाछ में मिलाकर एक स्मूथ और गाढ़ा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को जड़ों से लेकर बालों के सिरों तक अच्छी तरह लगाएं. फिर 20 से 25 मिनट के बाद अपने शैंपू से सिर धो लें. इसके रोजाना इस्तेमाल से सिर में जमा सफेद परत कम हो जाएगा और स्कैल्प एकदम साफ हो जाएगा. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

