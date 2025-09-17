दीमक का परमानेंट इलाज! इन घरेलू नुस्खों से लकड़ी के फर्नीचर को रखें सेफ
दीमक का परमानेंट इलाज! इन घरेलू नुस्खों से लकड़ी के फर्नीचर को रखें सेफ

Home Remedy to Remove Termites: अक्सर घर में लकड़ियों में दीमक लग जाते हैं. इससे घर के महंगे फर्नीचर भी खराब हो जाते हैं. इस खबर में हम आपको फर्नीचर में दीमक को हटाने के इलाज बताएंगे.

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:54 PM IST
Smoothie Recipe: बनाना ओट्स स्मूदी एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है. इसे लोग आमतौर पर सुबह के नाश्ते में खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी सुबह हेल्दी और टेस्टी नाश्ता करना चाहती हैं, तो ये खबर आपके लिए है. केला और ओट्स से बना ये स्मूदी न केवल टेस्टी होती है, बल्कि वेट कम करने, डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करने और एनर्जी बढ़ाने में भी आपकी मदद करती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि समय न होने पर बस 10 मिनट में आप कैसे ये हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं.

 

किचन में मौजूद चीजों से बनाएं स्मूदी
इस हेल्दी स्मूदी को बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. इसे बनाने के लिए आपको 1 केला, 1 कप दूध, 1 चम्मच शहद या खजूर, स्वाद अनुसार दालचीनी पाउडर की जरूरत होती है. इसे ठंडा बनाने के लिए आप 4 से 5 बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

10 मिनट में बनाएं स्मूदी
स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को हल्का सा भून लें, इससे ओट्स का कच्चापन चला जाएगा. अब मिक्सर जार में कटा हुआ केला, भुने हुए ओट्स, दूध, शहद और दालचीनी डालें. इसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल दें. अब 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से ब्लेंड करें. इसके बाद स्मूदी अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, तो इसे गिलास में निकालकर तुरंत सर्व करें. 

 

सेहत के लिए बेहद फायदेमंद 
केला और ओट्स स्मूदी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. इसे पीने से आपको दिनभर एनर्जी मिलता. इसके साथ-साथ ओट्स में फाइबर होता है, जो डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करता है. ये स्मूदी वेट लॉस में भी आपकी मदद कर सकता है. इसे पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, जिससे ओवरईटिंग नहीं होगी. वहीं ओट्स कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है, जिससे हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

home remedy to remove termitespermanently remove termites from wooden furniture

;