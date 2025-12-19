Advertisement
प्लांटिंग में काम आ सकती है बची हुई दही, करी पत्ते के अच्छे ग्रोथ के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

प्लांटिंग में काम आ सकती है बची हुई दही, करी पत्ते के अच्छे ग्रोथ के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

Homemade Fertilizer for Curry Leaf: सर्दियों में करी पत्ते की ग्रोथ स्लो हो जाती है. इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिसकी मदद से आप ठंड में भी करी पत्ते की अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 02:22 PM IST
प्लांटिंग में काम आ सकती है बची हुई दही, करी पत्ते के अच्छे ग्रोथ के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

Homemade Fertilizer for Curry Leaf: सर्दियों का मौसम पौधों के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है. ठंड बढ़ते ही इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है. ऐसे में इस मौसम में पौधों की खास देखभाल करनी पड़ती है. खासकर करी पत्ते के पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और कई बार पौधा मुरझाया हुआ सा दिखने लगता है. इसका बड़ा कारण कम धूप, ठंडी मिट्टी और पोषण की कमी होती है. लेकिन कुछ घरेलू नुस्खों से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. करी पत्ते के हेल्दी ग्रोथ के लिए आप रसोई में बची हुई पुरानी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये पूरी तरह देसी, सस्ता और सेफ उपाय है. इस खबर में हम आपको इसके इस्तेमाल का सही तरीका बताएंगे. 

 

करी पत्ते के पौधे के लिए दही का कैसे करें इस्तेमाल?
दही पुरानी होने के बाद भी पोषक तत्वों से भरपूर होती है. इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो मिट्टी की हेल्थ को सुधारने में मदद करते हैं. ये बैक्टीरिया मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ, जड़ों को भी मजबूत करते हैं. ऐसे में सर्दियों में मिट्टी ठंडी और ड्राई हो जाती है, तब दही उसमें नमी बनाए रखने का काम करती है. दही के इस्तेमाल से पौधे को जरूरी पोषण मिलता है और पत्तियों का रंग भी गहरा होता है. 

कैसे करें दही का इस्तेमाल?
दही को कभी भी सीधे मिट्टी में नहीं डालना चाहिए. इसके लिए पहले 2 चम्मच पुरानी दही लें और उसे आधा लीटर साफ पानी में अच्छी तरह धोल लें. जब दही पूरी तरह पानी में मिल जाए और घोल पतला हो जाए, तब इस मिश्रण को पौधे की जड़ों में धीरे-धीरे डालें. ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा मात्रा में या गाढ़ी दही के इस्तेमाल से मिट्टी सख्त हो सकती है, जिससे जड़ों को भारी नुकसान हो सकता है. 

 

कितनी बार इसका इस्तेमाल करें?
आपको बता दें, इस नुस्खे का इस्तेमाल सिर्फ हफ्ते में एक बार करना काफी है. 10 से 15 दिनों के अंदर आपको फर्क साफ नजर आने लगेगा. इसके साथ ही ठंड में भी कोशिश करें, कि पौधों को हल्की धूप मिलती रहे. सर्दियों में पौधों को ज्यादा पानी देने से परहेज करें. हफ्ते में 2 से 3 बार हल्का पानी पौधों में देना काफी रहता है. वहीं केमिकल खाद की जगह घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

