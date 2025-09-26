Advertisement
गोल्ड फेशियल से घर पर पाएं सोने जैसा निखार, 100 रुपए में दमक उठेगी त्वचा!

Homemade Gold Facial: त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में बहुत सी महिलाएं फेशियल के लिए ब्यूटी पार्लर की रुख कर रही हैं. ब्यूटी पार्लर में कई फेशियल पैक ऐसे होते हैं जो काफी महंगे भी होते हैं और केमिकल युक्त भी होते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप घर पर आसानी से केवल 100 रुपए में नैचुरली गोल्ड फेशियल कर सकती हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:12 PM IST
फेस्टिव सीजन शुरू होते ही महिलाएं तरह-तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख करती हैं. कई महिलाओं को अपने बेजान स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए गोल्ड फेशियल की जरूरत पड़ती है. ब्यूटी पार्लर में स्किन पर कई तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिस वजह से स्किन कुछ दिनों में डैमेज हो जाती है और काफी पैसे भी खर्च होते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप नेचुरली घर पर ही केवल 100 रुपए में गोल्ड फेशियल कर सकती हैं.

गोल्ड फेशियल
घर की किचन में कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो चेहरे के लिए भी काफी फायदेमंद होती है. आज हम होममेड गोल्ड फेशियल में कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं जो आमतौर पर घर की किचन में आसानी से मिल जाती है. होम मेड गोल्ड फेशियल में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें आपको बाजार से खरीदना पड़ सकता है, पर ये चीजें केवल 100 रुपए में आसानी से आ जाएगी. पार्लर के महंगे फेशियल को टक्कर देने के लिए आप इस होममेड फेशियल का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार कर सकती हैं.

स्टेप 1
गोल्ड फेशियल का सबसे पहला स्टेप होता है क्लींजिंग का. आप घर के किचन से एक कटोरी में बेसन लेकर इसमें दूध मिला लें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगा कर हल्के हाथों से इसे मसाज कर के चेहरे को धो लें. आप चाहें तो आप बेसन में एलोवेरा मिलाकर भी इस स्टेप को फॉलो कर सकती हैं.

स्टेप 2
दूसरा स्टेप होता है एक्सफोलिएटिंग का, इस स्टेप में चेहरे पर जमे डेड स्किन सेल्स को हटाना होता है. एक कटोरी में आधा चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा टमाटर का रस मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें और इसे चेहरे पर लगा कर हल्के हाथों से इसे मसाज करें. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें दही मिला सकती हैं.

स्टेप 3
अब चेहरे को ठंडे पानी से धो कर एक कटोरी में चम्मच बेसन, एक चम्मच दही और आधा चम्मच हल्दी मिला कर फेस पैक तैयार कर लें और इसे चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए लगा छोड़ दें. बाद में इसे ठंडे पानी से धो लें.

स्टेप 4
आखरी स्टेप में चेहरे को मॉइश्चराइजिंग करना बेहद जरूरी होता है और आपकी स्किन ड्राई है तो आप चेहरे पर शहद लगा कर इसे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं. नॉर्मल स्किन टाइप की महिलाएं एलोवेरा जेल से ही चेहरे को मॉइश्चराइज कर सकती हैं. 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

gold facial at homegold facial glowhomemade gold facial

