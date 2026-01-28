गंदे-पीले दांत हो जाएंगे सफेद, बस इस पेस्ट से करें दांतों की सफाई

पीले दांत किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देते हैं, ऐसे में कई बार इंसान खुलकर हंस नहीं पाते हैं. पीले दांतों की वजह से कई बार लोगों का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है. पीले दांत से छुटकारा पाने के लिए लोग महंदे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके बाद भी दांतों का पीलापन कम होने का नाम नहीं लेता है. अगर आप भी दांतों के पीलेपन से परेशान हैं तो आप पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट

दांतों का पीलापन दूर कम करने के लिए आप टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा मिक्स कर सकते हैं. इसके बाद इस पेस्ट से दांतों की सफाई करें. ऐसा करने से आपके दांतों का पीलापन दूर हो सकता है. बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट को मिक्सकरके रोजाना दांत साफ नहीं करते हैं. हफ्ते में 1 से 2 बार इस पेस्ट का इस्तेमाल करें. दरअसल बेकिंग सोडा का ज्यादा इस्तेमाल करने से दांतों का इनेमल खराब हो सकता है.

केले का छिलका

अगर आप दांतों का पीलापन नेचुरल तरीके से दूर करना चाहते हैं तो आप केले के छिलके का इस्तेमला कर सकते हैं. केले के छिलके का इस्तेमाल करने से दांतों का पीलापन दूर हो सकता है. पीले दांत को साफ करने के लिए आप केले के छिलके को दातों पर मल सकते हैं. केले के अंदर का हिस्सा दांतों पर मले इससे दांतों की अच्छी सफाई होती है.

पीले क्यों होते हैं दांत

पीले दांत के पीछे कई कारण हो सकते हैं. ज्यादा मात्रा में कॉफी, चाय, फिजी ड्रिंक्स और एसिडिक फूड्स का सेवन करने से दांत पीले हो सकते हैं. वहीं उम्र बढ़ने के साथ-साथ भी दांत पीले होने लगते हैं. कई बार ड्राई माउथ की वजह से भी दांत पीले पड़ सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.