घर पर बनाएं झुर्रियों को कम करने वाला सीरम, जानें टाइट स्किन पाने का सस्ता तरीका

बढ़ती उम्र के लक्षण चेहरे पर नजर आते हैं. चेहरे पर हल्की लाइन और झुर्रियां दिखना बेहद आम है. कम नींद, तेज धूप, स्ट्रेस और त्वचा की देखभाल ना करने की वजह से स्किन बेजान नजर आने लगती हैं. ऐसे में लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आप घर पर सीरम बनाकर स्किन की देखभाल कर सकते हैं.

घरेलू चीजों से पाएं टाइट स्किन

चावल का पानी, एलोवेरा और विटामिन ई जैसी चीजों की मदद से आप अपनी स्किन को चमकदार और नरम बना सकते हैं. इन नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप घर पर सीरम बना सकते हैं. इस सीरम को चेहरे पर लगाने से आपकी स्किन सॉफ्ट और चमकदार हो जाएंगी.

सीरम बनाने के लिए जरूरी चीजें

2 चम्मच चावल का पानी

2 चम्मच एलोवेरा जेल

2 विटामिन ई कैप्सूल

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चावल का पानी तैयार करने के लिए सबसे पहे 2 चम्मच कच्चे चावल को आधा कप पानी में डालकर इसे आधे घंटे के लिए भिगो दें. अब चावल को हाथ से हल्का चलाएं और पानी में छान लें. इसके बाद इस पानी का इस्तेमाल सीरम बनाने के लिए करना है.

सीरम कैसे बनाएं

सबसे पहले चावल पानी और एलोवेरा जेल को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके लिए साफ कटोरी में 2 चम्मच चावल का पानी और 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालकर इसे अच्छे से मिला लें.

अब इसमें विटामिन ई कैप्सूल काटकर उसका तेल मिश्रण डालें. सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. लीजिए आपका सीरम बनकर तैयार है. इस सीरम को आप कांच की शीशी में स्ट्रोर कर सकते हैं.

कैसे लगाएं होममेड

होममेड सीरम को चेहरे पर लगाना काफी आसान है. रात को चेहरा अच्छे से साफ करने के बाद आप चेहरे पर होममेड सीरम लगा सकते है. सबसे पहले चेहरे और गर्दन पर इस मिश्रण को लगाएं. इसके बाद इस सीरम को रातभर के लिए लगा रहने दें. सुबह-सुबह साफ पानी से चेहरा धो लें.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.