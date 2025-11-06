Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइल

घर पर बनाएं ये विंटर क्रीम, बस 2 चीजों की है जरूरत; बिल्कुल नहीं ड्राई होगी स्किन

Homemade Winter Cream: सर्दियों में स्किन ड्राई होने लगता है, जिसके कारण क्रीम लगाना जरूरी हो जाती है. लेकिन बाजार में मिलने वाले क्रीम अक्सर स्किन को खराब कर सकते हैं. ऐसे में सर्दियों के लिए घर पर क्रीम बनाना बेहतर ऑप्शन हो सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:46 PM IST
घर पर बनाएं ये विंटर क्रीम, बस 2 चीजों की है जरूरत; बिल्कुल नहीं ड्राई होगी स्किन

How to Make Natural Winter Cream: सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो गई है. वहीं ठंडी हवा और कम नमी के कारण इस मौसम में स्किन ड्राई, बेजान और खुरदरी हो जाती है. ऐसे में लोग स्किन पर तरह-तरह के क्रीम लगाते हैं. लेकिन बाजार में मिलने वाले क्रीम्स में कई बार केमिकल होते हैं, जो स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी स्किन सर्दियों में सॉफ्ट और ग्लोइंग बनी रही, तो घर पर ही क्रीम बनाएं. आपको बता दें, केवल दो चीजों से आप घर पर ही नेचुरल विटंर क्रीम बना सकती हैं. इस खबर में हम आपको इसे बनाने का तरीका बताएंगे.

  

जरूरी सामग्री
इसस क्रीम को बनाने बेहद आसान है और इसे बनाने के लिए आपको केवल दो चीजों की जरूरत पड़ती है. इसके लिए आपको फ्रेश एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना होता है. आपको बता दें, ये दोनों चीजें आपकी स्किन के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करती है. एलोवेरा जेल जहां स्किन को ठंडक और नमी देता है, वहीं नारियल तेल गहराई से पोषण देने का काम करता है. 

क्रीम बनाने का तरीका
इसे बनाने के लिए एक साफ बाउल में 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दें. अब इसमें 1 चम्मच नारियल तेल डालें. इसके बाद दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लें. अब इस मिश्रण क्रीमा और मुलायम हो जाएगा. रोज रात में सोने से पहले इसे चेहरे पर अच्छी तरह लगा लें. आपको बता दें, इस क्रीम को आप लगभग 7 से 10 दिन स्टोर कर सकते हैं. 

 

फायदे
आपको बता दें, सर्दियों के लिए ये क्रीम आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होती है. इसे लगाने से ड्राई और फटी स्किन तुरंत सोफ्ट हो जाती है. इसके साथ-साथ इससे झुर्रियां और डलनेस भी कम होती है. वहीं सनबर्न और खुजली की समस्या होने पर ये आपकी मदद कर सकती है. यह स्किन आपकी स्किन को नेचुरल चमक और सॉफ्टनेस देती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Winter Creamhow to make natural winter cream

