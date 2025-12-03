हार्मोनल इंबैलेंस से हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, छोटी सी लापरवाही हो सकती है खतरनाक, डॉ से जानें मैनेज करने का उपाय

ब्रेस्ट किसी भी महिला के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है. हर साल लाखों महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही हैं. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, (Indian Council of Medical Research - ICMR) के अनुसार, देश में हर 22 महिलाओं में से एक को अपने जीवनकाल में ब्रेस्ट कैंसर का निदान होता है. ब्रेस्ट कैंसर की कम जानकारी की वजह से कई बार महिलाएं शुरुआती लक्षण को नजरअंदाज कर देती हैं वहीं लंबे समय तक हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. अपोलो एथेना महिला कैंसर सेंटर की ऑन्कोलॉजी डॉ. ज्योति वाधवा से जानते हैं इसे मैनेज करने का तरीका.

कैसे शुरू होता है ब्रेस्ट कैंसर

ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पर तब शुरू होता है जब स्तन के milk ducts या lobules में cells अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं. ये cells समय के साथ खतरनाक ट्यूमर बन सकता है. शुरुआती समय में ये cells दिखते या महसूस नहीं होते हैं, जब तक ब्रेस्ट पर गांठ ना हो जाए. जब तक कैंसर के लक्षण नजर आते हैं तब तक कैंसर ऊतक में फैल जाता है.

हार्मोनल इंबैलेंस

हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. ईस्ट्रोजेन्स और प्रोजेस्टेरोन के इंबैलेंस की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. कई बार नेचुरल कारण से भी हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, जैसे अर्ली प्यूबर्टी, लेट मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के बाद मोटापा कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है. इसके अलावा गर्भनिरोधक गोलियां का सेवन करने से भी हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है.

लाइफस्टाइल में बदलाव

हार्मोन इंबैलेंस को कंट्रोल करने के लिए आप लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव कर सकते हैं. रोजाना वर्कआउट, हेल्दी डाइट का सेवन करें , स्ट्रेस को मैनेज करें. ये सभी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं. वर्कआउट ना करने से ना केवल आपकी हेल्थ अच्छी होगी बल्कि ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाता है. मेनोपॉज के बाद महिलाओं को वर्कआउट करना चाहिए. इससे कैंसर का रिस्क कम होता है.

डाइट में इन चीजों को करें शामिल

हार्मोन बैलेंस करन के लिए आप डाइट में विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फल, सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन कर सकते हैं. आप डाइट में फैटी फिश और अंडे का सेवन कर सकते हैं.

