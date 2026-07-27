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37 सेकंड का खौफनाक वीडियो! फर्श पर पड़े बैटर पर कूदकर नहाता शख्स, क्या यही सोया चाप आप खा रहे हैं? सेहत के साथ खिलवाड़

Video of Adulterated Soya Chaap: सोशल मीडिया पर 37 सेकंड का खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में फर्श पर पड़े बैटर पर कूदकर नहाता शख्स दिख रहा है. इसी बैटर से सोया चाप बनाकर दुकानों और रेस्टोरेंट में सप्लाई किया जाता है. जहां पर हम और आप जैसे लोग उसी गंदे सोया चाप को खाते हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग घिन्न जता रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 27, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:05 PM IST
37 सेकंड का खौफनाक वीडियो! फर्श पर पड़े बैटर पर कूदकर नहाता शख्स, क्या यही सोया चाप आप खा रहे हैं? सेहत के साथ खिलवाड़

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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