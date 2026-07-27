/37 सेकंड का खौफनाक वीडियो! फर्श पर पड़े बैटर पर कूदकर नहाता शख्स, क्या यही सोया चाप आप खा रहे हैं? सेहत के साथ खिलवाड़

Video of Soya Chaap being made in Unsanitary Conditions: स्वादिष्ट खाने के नाम पर आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है. ये विश्लेषण खासकर उन लोगों के लिए है, जिन्हें सोया चाप बहुत पसंद है. जो किसी होटल, रेस्टोरेंट या सड़क किनारे फूड स्टॉल पर बड़े ही चाव से सोया चाप का आनंद लेते हैं. असल में बीते 24 घंटे से 37 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक व्यक्ति फर्श पर पड़े बैटर पर कूद रहा है. उसी के ऊपर नहा रहा है और अपने शरीर से उसे रौंद रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये बैटर सोया चाप का है. इसी के बाद इसे चाप की शक्ल देकर नजदीकी दुकानों तक पहुंचाया जाएगा. इस वीडियो को देखकर आपको घिन आएगी, लेकिन यहां सवाल सिर्फ गंदगी का नहीं है.
सवाल ये है कि देश में इस तरह की कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं. सवाल ये है कि हमारी आपकी थाली तक पहुंचने वाला खाना कहां बन रहा है. कैसे बन रहा है और कौन इसे कौन बना रहा है. आज सवाल ये भी उठना चाहिए कि क्या इस तरह की अवैध फैक्ट्रियों पर लगाम लगाने के लिए सिस्टम कुछ कर भी रहा है या नहीं.
आज हम आपको उस डिपार्टमेंट की सच्चाई भी बताएंगे जो इस तरह की अवैध फैक्ट्रियों को रोकने के लिए जिम्मेदार है. लेकिन सबसे पहले 37 सेकंड के इस वायरल क्लिप की सच्चाई जाननी चाहिए. वीडियो के पहले फ्रेम में दिख रहा है कि इस व्यक्ति के पांव सोया चाप के बैटर से लिपटे हुए हैं. इसका एक साथी उसके हाथ को खींच रहा है और इस व्यक्ति में लिपटा सोया चाप का बैटर भी फर्श पर खिंचा चला जा रहा है. इसके बाद इसका एक साथी पाइप से पानी की बौछार शुरू करता है.
सोया चाप के बैटर पर पड़ा युवक बैटर के साथ कुश्ती करना शुरू करता है. गंदे से कमरे के फर्श पर बैटर पड़ा है. उसके ऊपर ये व्यक्ति लेटा हुआ है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कोने में रखी चप्पल भी बैटर के साथ तैर रही है. वीडियो में दिख रहे कमरे के हर कोने में गंदगी है. वीडियो में दिख रहे चारों युवकों के कपड़े गंदे हैं. अगर आप सोया चाप के शौकीन हैं तो बहुत संभव है कि इसी कमरे में बना या इसी तरह के किसी कमरे में बना सोया चाप आपने भी खाया होगा.
दावा किया जा रहा है कि सोया चाप की ये गंदी और अवैध फैक्ट्री नोएडा के सेक्टर 27 की है. इस दावे के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग अलग अलग सोया चाप फैक्ट्रियों में छापेमारी कर रही है. अलग अलग ठिकानों से फूड सैंपल्स को जांच के लिए भेजा जा रहा है. एक वीडियो के वायरल होने के बाद अधिकारियों की नींद टूटी है. लेकिन एक सच तो भी है कि इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां शहर शहर चल रही हैं. जी न्यूज के रिपोर्टर सोमवार को शहर शहर ऐसी फैक्ट्रियों की पड़ताल में भी निकले.
हमारे रिपोर्टर राजू राज गाजियाबाद के रिहायशी इलाके में स्थित एक सोया चाप फैक्ट्री में पहुंचे. वायरल वीडियो की तरह यहां कोई व्यक्ति सोया चाप के बैटर पर नहा तो नहीं रहा था. लेकिन बाकी सभी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह थीं.. यहां भी बैटर फर्श पर ही पड़ा था. जहां लोग चप्पल पहनकर चल रहे थे. वहां पर बैटर बिछाया जा रहा है. लोग जूते पहनकर बैटर के पास बैठे हैं. टोकने पर कुछ लोगों ने जूता-चप्पल खोला. लेकिन फिर उसी हाथ से काम करने लग गए.
आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर यूपी सरकार ने एक जनपद एक व्यंजन स्कीम लॉन्च की है. इस स्कीम के तहत गाजियाबाद का व्यंजन है सोया चाप. मतलब जिस गाजियाबाद की पहचान सोया चाप है. वहां इस तरह सोया चाप बनाया जा रहा है.
इस तरह गंदगी में सोया चाप तैयार किया जा रहा है. गंदगी में बने इस कथित सोया चाप की पैकिंग कर के दुकानों और रेस्त्रां में भेज दिया जाता है. यहां सवाल सिर्फ स्वच्छता का ही नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि कथित सोया चाप में सोया की जगह मिलाया क्या जा रहा है. हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से ये साबित होता है कि बाजार में मिल रहा ज्यादातर सोया चाप न सिर्फ गंदा है बल्कि ये आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहा है.
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— Zee News (@ZeeNews) July 27, 2026
ऐसी जगहों पर बनी चीजों को जब हम दुकानों से खरीदते हैं तो हम इसके लिए टैक्स भरते हैं. जब यहां बनी चीजें हम रेस्त्रां में खाते हैं तो वहां भी टैक्स भरते हैं. आपका यही टैक्स फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और नगर निगम के अधिकारियों की सैलरी में जाता है. जिनकी जिम्मेदारी है ऐसी अवैध फैक्ट्रियों पर लगाम लगाने की. लेकिन सवाल ये है क्या अधिकारी इन गलियों में झांकने भी जाते हैं.
अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सोया चाप नहीं खाते हैं, इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है तो आप गलत है. असल में मार्केट में मिल रहे लगभग हर सामान में मिलावट है. सबसे बुरी स्थिति है दूध और दूध से जुड़े उत्पाद की. वर्ष 2024-25 में दूध, घी, पनीर, मावा के 33 हजार से ज्यादा नमूने जांचे गए. जिनमें से करीब 40 प्रतिशत नमूने मिलावटी पाए गए.