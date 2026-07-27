/37 सेकंड का खौफनाक वीडियो! फर्श पर पड़े बैटर पर कूदकर नहाता शख्स, क्या यही सोया चाप आप खा रहे हैं? सेहत के साथ खिलवाड़

Video of Soya Chaap being made in Unsanitary Conditions: स्वादिष्ट खाने के नाम पर आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है. ये विश्लेषण खासकर उन लोगों के लिए है, जिन्हें सोया चाप बहुत पसंद है. जो किसी होटल, रेस्टोरेंट या सड़क किनारे फूड स्टॉल पर बड़े ही चाव से सोया चाप का आनंद लेते हैं. असल में बीते 24 घंटे से 37 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक व्यक्ति फर्श पर पड़े बैटर पर कूद रहा है. उसी के ऊपर नहा रहा है और अपने शरीर से उसे रौंद रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये बैटर सोया चाप का है. इसी के बाद इसे चाप की शक्ल देकर नजदीकी दुकानों तक पहुंचाया जाएगा. इस वीडियो को देखकर आपको घिन आएगी, लेकिन यहां सवाल सिर्फ गंदगी का नहीं है.