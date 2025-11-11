गर्म या ठंडा, कैसे पानी से नहा रहे हैं आप? जानें सेहत के लिए क्या है फायदेमंद

Bathing in Winter: सर्दियों की शुरुआत हो गई है और लोगों ने ठंड से बचने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. ऐसे में सर्दियों के मौसम से जुड़ा एक सवाल है, जो लगभग हर किसी के मन में जरूर आता है कि इस मौसम में गर्म या ठंड, कैसे पानी से नहाना चाहिए? आपको बता दें, ठंड के मौसम में अक्सर लोग बहुत गर्म पानी से नहा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ठंड में ही ठंडे पानी से ही नहाना बेहतर समझते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में कौन सा पानी नहाने के लिए ज्यादा बेहतर होता है?

गर्म पानी से नहाने के फायदे और सावधानियां

सर्दियों में गर्म पानी में नहाना अच्छा लगता है. यह शरीर की मसल्स को आराम देता है, थकान दूर करता है और नींद में भी सुधार लाता है. इसके साथ-साथ गर्म पानी से नहाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे ठंड से राहत मिलती है. लेकिन बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने से स्किन की नमी खत्म हो जाती है, जिसके कारण स्किन रूखी, खुजलीदार और बेजान हो सकती है. ऐसे में हमेशा नहाने के लिए गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें, उबले पानी का नहीं. इसके अलावा नहाने के बाद मॉइस्चराइज का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे स्किन मुलायम रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

ठंडे पानी से नहाने के फायदे

वहीं अगर ठंडे पानी से नहाने की बात की जाए तो, सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना आपकी बॉडी के लिए एक तरह की एक्सरसाइज जैसा होता है. यह शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और स्किन को टाइट बनाता है. कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से स्ट्रेस भी कम होता है और ब्रेन तरोताजा महसूस करता है. वहीं सर्दियों में बहुत ठंडे पानी से नहाना कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है. सर्दी-जुकाम, ज्वाइंट पेन या अस्थमा के मरीजों को ठंडे पानी से नहाने से परहेज करना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.