सर्दियों में ठंडा या गर्म, किस पानी से नहाना चाहिए; जानें क्या कहती है रिसर्च

सर्दियों में नहाने के पानी का तापमान आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकता है। ऐसे में लोगों के बीच ठंडे, गर्म और गुनगुने पानी से नहाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कोई सर्दी में ठंडे पानी से नहाने को फायदेमंद बताता है, तो कोई गर्म पानी से नहाने को शरीर के लिए लाभकारी बताता है. आखिर किस तरह के पानी से नहाना शरीर के लिए सबसे बेहतर साबित होता है, इसको लेकर वैज्ञानिक रिसर्च की जा चुकी है.

गर्म पानी

सर्दी के मौसम में गर्म पानी से नहाना आरामदायक लगता है। यह शरीर की मांसपेशियों को आराम देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हल्का गर्म पानी नर्वस सिस्टम को शांत करता है और नींद में सुधार करता है. लेकिन, समस्या तब शुरू होती है जब पानी का तापमान जरूरत से ज्यादा होता है. बहुत गर्म पानी त्वचा की ऊपरी परत में मौजूद नैचुरल ऑयल्स को हटा देता है, जिससे स्किन ड्राई और रूखी हो जाती है.

गर्म पानी से नहाने से होता ये नुकसान

लगातार गर्म पानी से नहाने से त्वचा की सुरक्षा परत कमजोर हो सकती है. इस वजह से डर्मेटाइटिस, एग्जिमा और खुजली जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. बालों के लिए भी बहुत गर्म पानी नुकसानदायक है, क्योंकि यह स्कैल्प की नमी कम कर देता है और बालों को बेजान बना देता है. इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पानी इतना गर्म न हो कि उससे भाप उठे या त्वचा लाल पड़ जाए.

ठंडा पानी

ठंडे पानी से नहाना शरीर के लिए कई मायनों में फायदेमंद होता है, लेकिन सर्दियों में यह हर किसी के लिए सही नहीं होता. वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ठंडे पानी से नहाने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है और मूड बेहतर होता है. कुछ शोध यह भी बताते हैं कि ठंडे पानी से नहाने वाले लोगों में तनाव और थकान कम होती है, क्योंकि इससे शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो मूड बूस्टर का काम करता है। सर्दी के मौसम में बहुत ठंडे पानी से नहाना शरीर पर अचानक तापमान का झटका देता है, जिससे हृदय की गति बढ़ सकती है और कुछ लोगों में सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है.

गुनगुना पानी

विज्ञान और त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दियों में नहाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प गुनगुना पानी है. यह शरीर की सफाई करता है, साथ ही त्वचा की नमी और नेचुरल ऑयल्स को भी सुरक्षित रखता है. यह मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, थकान दूर करता है, और ठंड के मौसम में शरीर को आराम देता है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि पानी का तापमान शरीर के सामान्य तापमान के आसपास होना चाहिए। इससे स्किन को नुकसान नहीं होता और नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाने पर नमी लंबे समय तक बनी रहती है.

