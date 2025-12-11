Advertisement
trendingNow13036970
Hindi Newsलाइफस्टाइलसुबह को गर्म पानी में पीना शुरू करें शहद, फायदे गिनते-गिनते थक जाएंगे आप

सुबह को गर्म पानी में पीना शुरू करें शहद, फायदे गिनते-गिनते थक जाएंगे आप

Hot Water With Honey: सुबह की शुरुआत एक हेल्दी हर्बल ड्रिंक से हो जाए तो पूरे दिन हल्का फील होता है और एनर्जी बनी रहती है. समय के साथ साथ लोग अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर रहे हैं यानी सुबह को जिन लोगों की आंख चाय की चुस्की के साथ खुलती थी वो भी अब हेल्दी ड्रिंक से दिन की शुरुआत कर रहे हैं ऐसे में सबसे आसान और असरदार ड्रिंक है गर्म पानी में शहद डालकर पीना. चलिए जानते हैं गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से क्या फायदा हो सकता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह को गर्म पानी में पीना शुरू करें शहद, फायदे गिनते-गिनते थक जाएंगे आप

Hot Water With Honey: अगर आप सुबह की शुरुआत शहद के पानी से करते हैं तो आपको कई चमत्कारी फायदे मिल सकते हैं. शहद बॉडी को अंदर से साफ करने का काम करता है जिससे बॉडी डिटॉक्स होती है. शहद नेचुरली मीठा होता है और इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज इसको और भी खास बना देती है. सर्दियों के मौसम में ये खांसी जुकाम से भी बचाता है चलिए जानते हैं सर्दियों में डेली खाली पेट शहर का गुनगुना पानी पीने से क्या फायदे मिल सकते हैं.

गट हेल्थ के लिए फायदेमंद
अगर आप अपने दिन की शुरुआत शहद के पानी से करते हैं तो सबसे पहले सुबह को उठकर एक गिलास पानी को गुनगुना कर लें, पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आराम से चाय की तर चुसकी लेकर पिया जा सके. अब इस पानी में एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं और पिएं. ये आपको खांसी जुकाम जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में राहत देगा. इतना ही नहीं शहद में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और गर्म पानी बलगम को भी ढीला करता है. इतना ही नहीं गर्म पानी में शहद पीने से ये गैस और एसिडिटी और अपच की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है. शहद में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं तो पाचन क्रिया को आसान बना देते हैं जिससे खाना आसानी से पचने लगता है.

दिल की सेहत बनाए रखें
अगर आपको तनाव की समस्या रहती है तो आप रात को सोने से पहले गर्म पानी में शहद डालकर पिएं ये तनाव को कम करने में मदद करता है और नींद को गहरा करने का काम करता है. यूं तो शहद हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसमें पाए जाने वाले गुण हार्ट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. गर्म पानी में डेली शहद पीना कोलेस्ट्रॉल का लेवल सुधारता है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है और दिल की सेहत बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इम्यूनिटी बूस्ट करे
गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे फैट बर्न करने में आसानी होती है और मीठे की क्रेविंग भी कम होती है. इतना ही नहीं शहद शरीर की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और बॉडी को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है. रेगुलर गर्म पानी में शहद डालकर पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं जिससे स्किन ग्लो करती है और चेहरे पर पिंपल्स जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने में हेल्प मिलती है.
यह भी पढ़ें: कमर दर्द को चूस लेते हैं ये योगासन, आज से ही करें रूटीन में शामिल

 

बॉडी करे डिटॉक्स
मॉर्निंग में गर्म पानी में शहद डालकर पीने से कई फायदे होते हैं जिसमें ये मौसम में होने वाले बदलाव के कारण सेहत को होने वाले नुकसान से भी बचाने का काम करता है. ये बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ लिवर को हेल्दी रखने में मदद करता है. मॉर्निंग में गर्म पानी में शहद डालकर पीना बॉडी में पानी की कमी को भी पूरा करता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है. इसके अलावा शहद में नेचुरल शुगर होता है जो एनर्जी देने का काम करता है. इसके अलावा शहद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सेल्स को होने वाले नुकसान से बचाते हैं और बॉडी में सूजन को कम करने का काम करते हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

hot water with honeyHoney Waterhealthy morning drink

Trending news

ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर में क्या सर्दी भी 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई?
India Weather news
ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर में क्या सर्दी भी 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई?
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
1971 india pakistan war
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
Goa Night Club Fire
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?