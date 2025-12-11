सुबह को गर्म पानी में पीना शुरू करें शहद, फायदे गिनते-गिनते थक जाएंगे आप

Hot Water With Honey: अगर आप सुबह की शुरुआत शहद के पानी से करते हैं तो आपको कई चमत्कारी फायदे मिल सकते हैं. शहद बॉडी को अंदर से साफ करने का काम करता है जिससे बॉडी डिटॉक्स होती है. शहद नेचुरली मीठा होता है और इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज इसको और भी खास बना देती है. सर्दियों के मौसम में ये खांसी जुकाम से भी बचाता है चलिए जानते हैं सर्दियों में डेली खाली पेट शहर का गुनगुना पानी पीने से क्या फायदे मिल सकते हैं.

गट हेल्थ के लिए फायदेमंद

अगर आप अपने दिन की शुरुआत शहद के पानी से करते हैं तो सबसे पहले सुबह को उठकर एक गिलास पानी को गुनगुना कर लें, पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आराम से चाय की तर चुसकी लेकर पिया जा सके. अब इस पानी में एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं और पिएं. ये आपको खांसी जुकाम जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में राहत देगा. इतना ही नहीं शहद में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और गर्म पानी बलगम को भी ढीला करता है. इतना ही नहीं गर्म पानी में शहद पीने से ये गैस और एसिडिटी और अपच की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है. शहद में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं तो पाचन क्रिया को आसान बना देते हैं जिससे खाना आसानी से पचने लगता है.

दिल की सेहत बनाए रखें

अगर आपको तनाव की समस्या रहती है तो आप रात को सोने से पहले गर्म पानी में शहद डालकर पिएं ये तनाव को कम करने में मदद करता है और नींद को गहरा करने का काम करता है. यूं तो शहद हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसमें पाए जाने वाले गुण हार्ट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. गर्म पानी में डेली शहद पीना कोलेस्ट्रॉल का लेवल सुधारता है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है और दिल की सेहत बनी रहती है.

इम्यूनिटी बूस्ट करे

गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे फैट बर्न करने में आसानी होती है और मीठे की क्रेविंग भी कम होती है. इतना ही नहीं शहद शरीर की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और बॉडी को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है. रेगुलर गर्म पानी में शहद डालकर पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं जिससे स्किन ग्लो करती है और चेहरे पर पिंपल्स जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने में हेल्प मिलती है.

बॉडी करे डिटॉक्स

मॉर्निंग में गर्म पानी में शहद डालकर पीने से कई फायदे होते हैं जिसमें ये मौसम में होने वाले बदलाव के कारण सेहत को होने वाले नुकसान से भी बचाने का काम करता है. ये बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ लिवर को हेल्दी रखने में मदद करता है. मॉर्निंग में गर्म पानी में शहद डालकर पीना बॉडी में पानी की कमी को भी पूरा करता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है. इसके अलावा शहद में नेचुरल शुगर होता है जो एनर्जी देने का काम करता है. इसके अलावा शहद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सेल्स को होने वाले नुकसान से बचाते हैं और बॉडी में सूजन को कम करने का काम करते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है