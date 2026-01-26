Advertisement
trendingNow13087394
Hindi Newsलाइफस्टाइलरील्स का नशा खराब कर रहा आपकी गर्दन; जानें मोबाइल की लत कैसे बना रही आपको सर्वाइकल का मरीज?

'रील्स का नशा' खराब कर रहा आपकी गर्दन; जानें मोबाइल की लत कैसे बना रही आपको 'सर्वाइकल' का मरीज?

Cervical Pain Cause: घंटों मोबाइल में रील्स स्ट्रोल करने की लत बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को गर्दन दर्द और सर्वाइकल जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार बना रही है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इस समस्या के बारे में डिटेल में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'रील्स का नशा' खराब कर रहा आपकी गर्दन; जानें मोबाइल की लत कैसे बना रही आपको 'सर्वाइकल' का मरीज?

Mobile Addiction: डिजिटल युग में दिन की शुरुआत और रात की नींद मोबाइल के बिना कहां संभव है. मोबाइल फोन हमारी जिंदगी और डेली रूटीन का बेहद अहम हिस्सा बन चुका है. ऑफिस का कामकाज, इंस्टाग्राम रील, वाट्सएप पर चैटिंग के बिना कहां लोगों का खाना पचता है. मोबाइल के इस बीमारी का शिकार केवल युवा ही नहीं, बल्कि बच्चों के लेकर बुजुर्ग सब हैं. सभी रील्स देखते-देखते घंटों का समय बर्बाद कर देते हैं. हालांकि मोबाइल देखना ऐसे तो बहुत आम लगता है. लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार यह धीरे-धीरे गर्दन की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है. इसके कारण कम उम्र में ही लोगों को गर्दन दर्द, अकड़न, सर्वाइकल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह लगातार रील देखना है. 

 

क्या कहता है साइंस?
मेडिकल विज्ञान के अनुसार, जब कोई व्यक्ति मोबाइल पर रील्स देखता है, तो उसका सिर अक्सर आगे की ओर झुका रहता है. सामान्य स्थिति में हमारी गर्दन पर सिर का वजन लगभग पांच किलो होता है, लेकिन जैसे ही सिर आगे की ओर झुकता है, यह दबाव कई गुना बढ़ जाता है. लंबे समय तक इसी स्थिति में रहने से गर्दन की मांसपेशियों और नसों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. यही दबाव धीरे-धीरे सर्वाइकल स्पाइन को नुकसान पहुंचाने लगता है. शुरुआत में हल्का दर्द महसूस होता है, जिसे लोग थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

रील्स देखने से क्या होता है?
डॉक्टर बताते हैं कि रील्स देखते समय व्यक्ति एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठा या लेटा रहता है. गर्दन हिलती-डुलती नहीं है और मांसपेशियां लगातार तनाव में रहती हैं. इससे गर्दन और कंधों की मांसपेशियों में जकड़न आने लगती है. यही जकड़न आगे चलकर गंभीर दर्द का रूप ले लेती है. कई मामलों में यह दर्द गर्दन से कंधों और बाजुओं तक फैल जाता है, जिससे रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है.

 

रीढ़ की हड्डी पर डालती है असर
सिर्फ गर्दन ही नहीं, रील्स देखने की आदत का असर रीढ़ की हड्डी पर भी पड़ता है. रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सीधा रखने में मदद करती है. जब गलत पोस्चर लंबे समय तक बना रहता है, तो रीढ़ की प्राकृतिक बनावट बिगड़ने लगती है. इसका सीधा असर गर्दन के ऊपरी हिस्से पर पड़ता है. मेडिकल भाषा में इसे सर्वाइकल स्पाइन डिसऑर्डर कहा जाता है. समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह समस्या स्थायी भी हो सकती है.

 

ब्रेन और आंखों के लिए भी खतरनाक
रील्स की लत का असर दिमाग और आंखों पर भी पड़ता है. लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, भारीपन और धुंधलापन महसूस होने लगता है. वहीं दिमाग हर समय वीडियो देखने की वजह से रिलैक्स नहीं हो पाता. दिमाग और शरीर के बीच संतुलन बिगड़ जाता है. तनाव बढ़ने से मांसपेशियों का दर्द और ज्यादा महसूस होता है, जिससे गर्दन की परेशानी और गंभीर हो जाती है.

 

लंबे समय में होती है ये बीमारी
इसके अलावा लंबे समय तक रील्स देखने से सिरदर्द, चक्कर आना और कभी-कभी हाथों में झनझनाहट जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. डॉक्टरों के अनुसार, यह नसों पर पड़ने वाले दबाव का संकेत हो सकता है. अगर समय रहते इन संकेतों को समझा न जाए, तो आगे चलकर दवाइयों और फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

cervical painmobile addiction

Trending news

UGC के नए नियम पर संग्राम जारी, पिछड़ी जातियों को कितना फायदा होगा?
UGC
UGC के नए नियम पर संग्राम जारी, पिछड़ी जातियों को कितना फायदा होगा?
तो क्या अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे शशि थरूर? टेंशन में आ गया कांग्रेस हाईकमान! हुआ सतर्क
Shashi Tharoor
तो क्या अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे शशि थरूर? टेंशन में आ गया कांग्रेस हाईकमान! हुआ सतर्क
IAF की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख
Pakistan
IAF की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का जिक्र
Punjab news
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का जिक्र
IMD Alert: बर्फबारी का थर्ड डिग्री टॉर्चर तो अब दिखेगा, पहाड़-मैदान पर बरपेगा कहर
IMD Alert
IMD Alert: बर्फबारी का थर्ड डिग्री टॉर्चर तो अब दिखेगा, पहाड़-मैदान पर बरपेगा कहर
BMC में 12 GEN Z कॉर्पोरेटर, सूची में डॉक्टर, MBA, डिजाइनर; लड़कियों ने मारी बाजी
bmc
BMC में 12 GEN Z कॉर्पोरेटर, सूची में डॉक्टर, MBA, डिजाइनर; लड़कियों ने मारी बाजी
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
Jammu and Kashmir news
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
26 जनवरी की परेड में राहुल-खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
Republic Day
26 जनवरी की परेड में राहुल-खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Republic Day
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज
Mumbai News
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज