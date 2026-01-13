टॉयलेट सीट नहीं बल्कि घर के ये 5 कोने हैं कीटाणुओं का अड्डा, लापरवाही पड़ सकती है भारी

घर की कुछ आम चीजें देखने में साफ लगती हैं लेकिन इनमें कीटाणुओं की भरमार होती है. बहुत से लोगों को लगता है कि टॉयलेट सीट पर ही सबसे ज्यादा कीटाणु होते हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि अगर समय पर इनकी सफाई न की जाए तो ये बीमारियों की वजह बन सकती हैं. पर क्या आपको पता है कि आपके घर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी होती है. रोजाना इस्तेमाल होने के बावजूद लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और यही लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है. सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से इनसे बचा जा सकता है.

मोबाइल फोन

घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सामान है मोबाइल फोन. दिन भर मोबाइल हाथ में रहता है. हम लोग किचन, बेडरूम और यहां तक कि वॉशरूम तक ले जाते हैं. हाथ धोने से पहले और बाद में मोबाइल छूने से उस पर लाखों कीटाणु जमा हो जाते हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि उनका फोन सबसे ज्यादा साफ होता है. लेकिन ज्यादातर लोग मोबाइल को रोज साफ नहीं करते. यही वजह है कि मोबाइल टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा माना जाता है.

टीवी और एसी का रिमोट

घर में सबसे ज्यादा गंदा सामान टीवी और एसी का रिमोट भी हो सकता है. पूरा परिवार इसे हाथ में लेता है. बच्चे खाना खाते हुए भी रिमोट पकड़ लेते हैं. रिमोट की सफाई पर शायद ही कोई ध्यान देता है. इसकी बटन के बीच गंदगी और बैक्टीरिया आसानी से छिप जाते हैं जो बीमारियों को न्योता देते हैं.

किचन स्पंज और डिश क्लॉथ

किचन को साफ रखने के लिए जिस स्पंज का इस्तेमाल होता है वही सबसे ज्यादा गंदा हो सकता है. गीला रहने की वजह से इसमें बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं. इससे बर्तन तो साफ दिखते हैं लेकिन कीटाणु उनमें फैल सकते हैं. इसलिए स्पंज को समय समय पर बदलना और सुखाना बेहद जरूरी है. इसे धूप में सुखाने से भी कीटाणुओं से छुटकारा पाया जा सकता है.

तकिया और बेडशीट

रोजाना लोगों के चेहरे और हाथ तकिया और बेडशीट से टच होते हैं. पसीना, धूल और डेड स्किन की वजह से इनमें बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं. अगर इन्हें समय पर न धोया जाए तो स्किन एलर्जी और इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. बहुत से लोगों को गंदे पिलो कवर की वजह से स्किन इंफेक्शन हो जाता है.