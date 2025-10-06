Advertisement
55 साल के सैफ अली खान को कैसे मिलती 35 वाली ताकत? उनकी फिटनेस ट्रेनर ने खोले राज

आपने देखा होगा कि सैफ अली खान 55 साल की उम्र में भी काफी फिट हैं, उनकी रेगुलर वर्कआउट रूटीन और हेल्दी लाइफस्टाइ इसके पीछे की बड़ी वजह है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 06, 2025, 01:12 PM IST
55 साल के सैफ अली खान को कैसे मिलती 35 वाली ताकत? उनकी फिटनेस ट्रेनर ने खोले राज

Saif Ali Khan's fitness secret​: बॉडीवुड के मशहूर एक्टर भले ही 55 साल के हो चुके हैं लेकिन उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ आज भी 35 साल वाली है. 4 बच्चों के पिता रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वजन उठाते हैं और कार्डियो करते हैं. साथ ही वो योग का भी सहारा लेते हैं.  रूपल सिद्धपुरा फारिया (Rupal Sidhpura Faria) उनकी फिटनेस ट्रेनर और योग गुरु हैं, उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए सेफ की वर्कआउट रूटीन की झलक दिखाई है.

सैफ को कैसे मिलती है युवाओं जैसी ताकत?
रूपल ने सैफ के 'सिग्नेचर फ्लेक्सिबिलिटी पोजेस' करते हुए थ्रोबैक फोटोज शेयर की हैं, उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा, “यही तरीका है जिससे सैफ अली खान ने अपनी लेजेंडरी ताकत और चुस्ती बनाई. देखें कैसे सैफ हैंडस्टैंड्स, डीप बैकबेंड्स (योग व्हील के साथ) और फॉरवर्ड फोल्ड्स में महारत हासिल करते हैं. ये वही सीक्वेंस है जो अंदर से बाहर तक एक ताकतवर और लचीले शरीर को बनाता है. इस पोस्ट को सेव करें ताकि आप अपने शरीर की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकें और स्टार की तरह ट्रेन कर सकें.”

 

हैंडस्टैंड कैसे करें?
स्ट्रेट लाइन हैंडस्टैंड एक मुश्किल स्किल है जिसे सीखने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. इस काम में मास्टर बनने में आपको कई साल भी लग सकते हैं. आइए जानते हैं कि आपको कौन-कौन से स्टेप्स पर ध्यान देना होगा.

1. आपके हाथ कंधे की चौड़ाई पर हों, आपके बीच की उंगलियां आगे की तरफ हों, आपकी उंगलियां फैलाव में हों और आपकी उंगलियों के सिरे जमीन को पकड़ रहे हों.

2. आपकी आँखें आपकी भौंहों के बीच, आपके हाथों के बीच देख रही हों.

3. आपके कंधों को आपके हाथों के ऊपर रखना चाहिए.

4. आपके कूल्हे आपकी उंगलियों के ऊपर हैं और आपके पैर और पैर की उंगलियां आपकी कलाई के ऊपर हों.

5. इस दौरान आपके पैर की उंगलियां छत की तरफ हों और आपका ठोड़ी नॉर्मल पोजीशन में हों.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

