शराब वैसे ही बुरी, लेकिन इसे खाली पेट पी लिया, तो इन 5 परेशानियों से हो सकता है सामना

Drinking Alcohol Empty Stomach: शराब का सेवन वैसे ही सेहत के लिए नुकसानदेह माना जाता है, लेकिन जब इसे खाली पेट पिया जाए, तो इसका असर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है. आमतौर पर लोग पार्टी या गेट-टुगेदर में जल्दी-जल्दी ड्रिंक लेना शुरू कर देते हैं और खाने की तरफ बाद में ध्यान जाता है. ये आदत शरीर पर इंस्टेंट और लॉन्ग टर्म तक असर डाल सकती है. आइए जानते हैं कि खाली पेट शराब पीने से कौन से 5 नुकसान हो सकते हैं.

1. तेजी से नशा चढ़ना

जब आप खाली पेट शराब पीते हैं तो ये सीधे ब्लडस्ट्रीम में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है. इसका नतीजा ये होता है कि नशा बहुत तेजी से चढ़ता है और आप अपने होश खो सकते हैं. इससे हादसे और गलत फैसले लेने का खतरा बढ़ जाता है.

2. पेट की दीवारों को नुकसान

शराब में मौजूद एसिडिक और टॉक्सिक सब्सटांस खाली पेट स्टोमेक लाइनिंग (Stomach lining) को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं. इससे गैस्ट्राइटिस, अल्सर और पेट में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. लॉन्ग टर्म में आदत बनी रही तो क्रॉनिक स्टोमेक डिजीज भी हो सकती हैं.

3. ब्लड शुगर लेवल पर असर

खाली पेट शराब पीने से शरीर में ग्लूकोज का लेवल तेजी से गिर सकता है. इससे कमजोरी, चक्कर आना और यहां तक कि बेहोशी भी हो सकती है. डायबिटीज के मरीजों के लिए ये बेहद खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनका शुगर लेवल अचानक बिगड़ सकता है.

4. डिहाइड्रेशन और सिरदर्द

शराब एक डाइयूरेटिक (Diuretic) है, यानी ये शरीर से पानी को तेजी से बाहर निकालती है. खाली पेट पीने पर ये असर और भी ज्यादा होता है, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है. नतीजा- तेज सिरदर्द, मिचली और अगले दिन हैंगओवर ज्यादा महसूस होता है.

5. लिवर पर एक्सट्रा प्रेशर

लिवर शरीर से शराब को प्रोसेस करने का काम करता है. खाली पेट शराब पीने से ये ऑर्गन अचानक ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उस पर दबाव बढ़ जाता है. लंबे समय में ये लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे फैटी लिवर, सिरोसिस या लिवर फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.