उल्टा-पुल्टा खाकर पेट में आती है गर्मी, आपकी स्किन को झेलने पड़ सकते हैं ये सारे अंजाम

उल्टा-पुल्टा खाने से पेट में गर्मी बढ़ना मामूली परेशानी लग सकती है, लेकिन ये स्किन को गहराई तक अफेक्ट कर सकती है. अगर त्वचा को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो कुछ खास उपाय जरूर करें. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:04 AM IST
How Acidity Affect Your Skin: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे पाते. कभी बाहर का मसालेदार खाना, तो कभी तला-भुना स्नैक्स या फिर देर रात तक कुछ भी खा लेना, ये सब आदतें पेट में गर्मी और एसिडिटी का कारण बनती हैं. पेट में जब गर्मी बढ़ जाती है, तो उसका सीधा असर न सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पर बल्कि स्किन पर भी दिखने लगता है. दरअसल, पेट और त्वचा का गहरा कनेक्शन होता है. अगर पेट हेल्दी नहीं है, तो स्किन भी कई परेशानियों का सामना करने लगती है. आइए जानते हैं पेट की गर्मी का असर त्वचा पर कैसे पड़ता है.

1. पिंपल्स और एक्ने
पेट की गर्मी का सबसे पहला असर चेहरे पर पिंपल्स और एक्ने के रूप में नजर आता है. जब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं और पाचन सही से नहीं हो पाता, तो चेहरे पर दाने निकलने लगते हैं. खासकर ऑयली स्किन वालों को इस समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है.

2. स्किन पर रैशेज और लाल धब्बे
अक्सर लोग मसालेदार या उल्टा-पुल्टा खाने के बाद स्किन पर लाल धब्बे, खुजली या रैशेज महसूस करते हैं. यह शरीर के अंदरूनी तापमान के बढ़ने का नतीजा होता है. पेट की गर्मी खून में भी असर डालती है और वही स्किन पर रेडनेस के तौर पर झलकने लगती है.

3. डल और बेजान स्किन
जब पेट में एसिडिटी या जलन होती है, तो शरीर पोषक तत्वों को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. इसका असर स्किन पर डलनेस और बेजानपन के रूप में दिखने लगता है. चेहरे की चमक खो जाती है और स्किन थकी-थकी नजर आने लगती है.

4. डार्क सर्कल्स
पेट की परेशानियां नींद पर भी असर डालती हैं. जब आप रात को भारी या मसालेदार खाना खाते हैं, तो नींद पूरी नहीं हो पाती. इसका सीधा असर आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स के रूप में सामने आता है.

5. वक्त से पहले झुर्रियां
अगर पेट बार-बार गर्म रहता है और डाइट सही नहीं होती, तो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं. ये स्किन सेल्स को डैमेज करते हैं और वक्त से पहले झुर्रियों की परेशानियां पैदा कर देते हैं.

कैसे करें बचाव?

1. ज्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड्स खाने से बचें.
2. रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.
3. डाइट में मौसमी फल और सब्जियों को शामिल करें.
4. नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी जैसे ठंडे पेय पिएं.
5. वक्त पर सोने और उठने की आदत डालें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

