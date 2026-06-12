एशियन हॉस्पिटल पैथोलॉजी डॉ. उमा रानी ने बताया है कि ब्लड ग्रुप से कुछ खास बीमारियों के बारे में पता चल सकता है. डॉक्टर ने बताया है कि कई ऐसे रिसर्च हैं जिसके अनुसार ब्लड ग्रुप ए में स्ट्रोक का जोखिम ब्लड ग्रुप ओ से ज्यादा है. ब्लड ग्रुप एबी में हार्ट डिजीज और ब्रेन डिजीज का रिस्क अधिक है.
.
भारत में भी कई ब्लड बैंक और संगठन दुर्लभ रक्तदाताओं की सूची तैयार कर रहे हैं। हालांकि जागरूकता की कमी और सीमित पंजीकरण के कारण यह व्यवस्था अभी भी पर्याप्त नहीं मानी जाती। डॉ. कहते हैं, “यदि किसी व्यक्ति का दुर्लभ ब्लड ग्रुप है तो उसे नियमित रूप से अपने रक्त समूह की जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे रक्तदाता किसी मरीज के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकते हैं।”
विशेषज्ञों के अनुसार, समाधान केवल रक्त की उपलब्धता बढ़ाने में नहीं, बल्कि एक मजबूत नेटवर्क तैयार करने में भी है। इसके लिए दुर्लभ रक्त समूहों की राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्री बनाना, डिजिटल डोनर नेटवर्क विकसित करना और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना आवश्यक है।
इसके अलावा, अस्पतालों और ब्लड बैंकों के बीच बेहतर समन्वय भी महत्वपूर्ण है। कई बार किसी शहर में रक्त उपलब्ध नहीं होता, लेकिन दूसरे शहर के ब्लड बैंक में वही रक्त मौजूद होता है। ऐसे में प्रभावी नेटवर्किंग समय बचा सकती है और मरीज की जान बचाने में मदद कर सकती है। डॉ. के अनुसार, “दुर्लभ ब्लड ग्रुप वाले मरीजों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद स्वैच्छिक रक्तदाता हैं। जितने अधिक लोग अपने ब्लड ग्रुप की जांच कराएंगे और रक्तदान के लिए पंजीकरण करेंगे, उतना ही मजबूत हमारा रक्तदान तंत्र बनेगा।”
विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक, जागरूकता और स्वैच्छिक रक्तदान के संयोजन से दुर्लभ ब्लड ग्रुप वाले मरीजों के सामने आने वाली चुनौतियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सही समय पर उपलब्ध रक्त न केवल इलाज को आसान बनाता है, बल्कि कई मामलों में मरीज की जिंदगी भी बचा सकता है।