रीढ़ की हड्डी के लिए संजीवनी है कैल्शियम और विटामिन D, जानें दोनों को साथ में लेने के फायदे...

Bone Health: आज के समय में कमजोर हड्डी एक आम समस्या बन गई है. इसके कारण लोगों को रीढ़ की हड्डी में समस्या और जोड़ों में दर्द जैसी समस्या रहती है. इस खबर में हम आपको इस बारे में बताएंगे..

 

Written By  IANS|Last Updated: Dec 22, 2025, 02:42 PM IST
Calcium and Vitamin D for Bone Health: आज के समय में अक्सर लोग लोग रीढ़ की कमजोरी और जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हैं. ये दर्द इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि लोग गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, बर्साइटिस, अर्थराइटिस और पेजेट रोग जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं. इसके बाद डॉक्टर इन परिस्थितियों में सर्जरी या लंबे इलाज की बात ही कहते हैं. 

 

रीढ़ की हड्डी और जोड़ों से जुड़ी बीमारी क्यों होती है?
आमतौर पर यही समझा जाता है कि कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों से रोग होते हैं, जो सही भी है. लेकिन जो लोग बचपन से दूध और दही का सेवन करते आ रहे हैं, ऐसे लोगों में भी रीढ़ की हड्डी और जोड़ों से जुड़े बीमारी देखने को मिलती है. अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों?

रीढ़ की हड्डी और जोड़ों से जुड़ी बीमारी के कारण
रीढ़ की हड्डी और जोड़ों से जुड़ी हर बीमारी के लिए सिर्फ कैल्शियम अकेला जिम्मेदार नहीं है. कैल्शियम और विटामिन डी मिलकर ही रीढ़ की हड्डी और जोड़ों को मजबूत बनाने का काम करते हैं. हमारी रीढ़ की हड्डी में 32 बॉक्स के बने होते हैं, जो एक तरल पदार्थ साइनोवियल द्रव के जरिए जुड़े होते हैं. रीढ़ की हड्डी को अस्थि मज्जा मजबूती देने का काम करती है. हड्डियों के भीतर गहराई से कैल्शियम और फास्फोरस को पहुंचाती है. हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण तभी अच्छे से होता है, जब विटामिन D अच्छी मात्रा में मौजूद हो.

 

विटामिन D के फायदे
अगर विटामिन D बॉडी के भीतर नहीं है, तो अच्छी डाइट और दवाएं भी शरीर में नहीं लगते हैं. विटामिन D सूरज की रोशनी से बनने वाला एक विटामिन है, जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को 40-50 फीसदी तक बढ़ा देता है. दोनों का संयुक्त मेल रीढ़ की हड्डी से लेकर जोड़ों के विकारों से निपटने के लिए रामबाण तरीका है.

 

विटामिन D की कमी से क्या होता है?
विटामिन डी मसल्स में होने वाली अकड़न को भी कम करता है और गले और कंधे में होने वाले दर्द से भी राहत दिलाता है. वहीं विटामिन डी की कमी हड्डियों को मुलायम और कमजोर बनाती है, जिससे जोड़ों का साइनोवियल द्रव भी हड्डियों के ऊपर चिपकने लगता है और हड्डियां क्षीण होने लगती हैं. साइनोवियल द्रव की कमी से जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है और परिस्थिति ज्यादा खराब होने पर घुटनों का ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है.

 

कैल्शियम और विटामिन डी के स्रोत
कैल्शियम और विटामिन डी को सप्लीमेंट से ज्यादा प्राकृतिक स्रोतों से लेना ज्यादा अच्छा होता है. कैल्शियम के लिए दूध, दही, अंडा, पनीर, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां, चना, सत्तू और रागी का सेवन करना चाहिए, जबकि विटामिन डी के लिए सुबह की धूप में कुछ वक्त रहें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

