बिना मेकअप के सुंदर कैसे दिखे? हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Natural Glow Even Without Makeup: हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है, खासकर महिलाएं सुंदर दिखने के लिए तरह-तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण कई तरह की स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं. ऐसे में कुछ महिलाएं बिना मेकअप के नेचुरल ग्लो चाहती हैं. आपको बता दें, आपकी स्किन मेकअप के बिना भी हेल्दी और चमकदार दिख सकते हैं. अगर आप अपनी स्किन की हेल्थ पर ध्यान देंगे, तो वह नेचुरली सुंदर दिखने लगेंगी. इस खबर में हम आपको बिना मेकअप के सुंदर दिखना का तरीका बताएंगे.

क्लीनिंग और मॉइश्चराइजिंग

अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो उसकी क्लीनिंग और मॉइश्चराइजिंग करना बेहद जरूरी प्रोसेस है. सफाई करने से धूल-मिट्टी और ऑयल स्किन में जमा नहीं होते हैं, जिससे स्किन से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है. इसलिए दिन में कम से कम दो बार फेस वॉश से चेहरा साफ करें. इसके बाद अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइश्चराइजर लगाएं, ऐसा करने से स्किन हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रहती है. इसके साथ मॉइश्चराइजिंग करने से स्किन हेल्दी होती है.

हेल्दी डाइट

बाहर से स्किन की सफाई को पोषण देने के साथ-साथ अंदर से भी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है. ऐसे में हेल्दी डाइट से आप नेचुरली खूबसूरत दिख सकते हैं. आप जो खाते हैं, उसका सीधा असर आपकी स्किन पर पड़ता है. इसलिए डाइट में ताजे फस, हरी सब्जियां, नट्स खाना शुरू कर दें. वहीं पानी भी पीना बेहद जरूरी है. इससे शरीर के साथ-साथ आपकी स्किन को भी पोषण मिलता है. वहीं जंक फूड और शुगर से बनी चीजों से परहेज करना चाहिए. ऐसी चीजें खाने से स्किन पर पिंपल्स और डलनेस आ सकती है.

अच्छी नींद और कम स्ट्रेस

स्ट्रेस और नींद पूरी न होना कई समस्याओं को बुलावा देता है. ऐसे में नींद की कमी और स्ट्रेस आपकी स्किन को भी थका हुआ और फीका बना देता है. इसलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें. वहीं स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन या योग अपनी डेली रूटीन में शामिल करें. नींद पूरी नहीं होने से डार्क सर्कल की समस्या भी हो सकती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.