न ज्यादा सोना सही, न ही जागना! सही बैलेंस से नींद लेने की है जरूरत, जानें शरीर पर कैसे पड़ता है असर

Unani Medicine About Sleep: स्ट्रेसफुल और भागदौड़ वाली जिंदगी में नींद से जुड़ी समस्या बेहद आम हो गई. आज के समय में कोई रात भर जाग रहा है, तो कोई जरूरत से ज्यादा सो रहा है. ऐसे बहुत कम ही लोग बचे हैं, जो नींद और जागने के सही बैलेंस का महत्व समझते हैं. वहीं यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसे हेल्दी लाइफ का बुनियाद माना गया है, जो इसकी बुनियादी उसूलों में एक माना गाया है. ऐसे में अगर इसका तालमेल बिगड़ जाए, तो बॉडी में कई तरह की बीमारियों हो सकती है.

नींद का शरीर पर असर

यूनानी चिकित्सा के अनुसार, नींद केवल आराम का समय नहीं है, बल्कि यह शरीर की मरम्मत का सबसे अहम समय होता है. नींद के दौरान शरीर की अंदरूनी ताकत, जिसे यूनानी में रूह-ए-हयाती कहा जाता है, सुरक्षित रहती है और शरीर के बिगड़े हिस्सों की मरम्मत करती है.

नींद का दिमाग पर असर

इस समय पाचन शक्ति संतुलित होती है, दिमाग को सुकून मिलता है और शरीर में नई ऊर्जा बनती है. अगर नींद पूरी न हो तो शरीर कमजोर होने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और सोचने-समझने की क्षमता पर भी असर पड़ता है.

ज्यादा जागना के नुकसान

दूसरी ओर, जरूरत से ज्यादा जागना भी यूनानी सिद्धांतों में हानिकारक माना गया है. देर रात तक जागने या लगातार काम करते रहने से शरीर में हरारत और युबूसत (सूखापन) बढ़ने लगता है. इसका असर सबसे पहले दिमाग, आंखों और नसों पर पड़ता है. ऐसे लोगों को सिरदर्द, जलन, बेचैनी, मुंह सूखना और थकान जैसी समस्याएं घेर लेती हैं. लंबे समय तक ऐसा रहने पर शरीर की नमी खत्म होने लगती है, जिससे कमजोरी और समय से पहले बुढ़ापा भी आ सकता है.

ज्यादा सोने के नुकसान

यूनानी चिकित्सा यह भी बताती है कि जरूरत से ज्यादा सोना भी नुकसानदेह हो सकता है. अधिक नींद लेने से शरीर में बुरूदत (ठंडक) और रुतूबत (अत्यधिक नमी) बढ़ जाती है. इसका नतीजा यह होता है कि शरीर की कार्यक्षमता सुस्त पड़ने लगती है, पाचन कमजोर हो जाता है और आलस्य छा जाता है. ज्यादा सोने वाले लोगों में मोटापा, भारीपन, गैस, कफ की शिकायत और काम में मन न लगने जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं.

नींद का समय व्यक्ति के मिजाज और उम्र पर तय करना चाहिए

यूनानी चिकित्सा में सेहतमंद रहने के लिए नींद का समय हर व्यक्ति के मिजाज और उम्र के हिसाब से तय करने की सलाह दी जाती है. बच्चों को ज्यादा नींद की जरूरत होती है, जबकि बुजुर्गों को कम. इसी तरह गर्म मिजाज वाले लोगों को संतुलित और हल्की नींद की जरूरत होती है, जबकि ठंडे मिजाज वालों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए कि वे जरूरत से ज्यादा न सोएं. सबसे अच्छी नींद वही मानी जाती है, जो रात के समय ली जाए और सुबह ताजगी के साथ आंख खुले.

