चेहरे पर नहीं दिखेगा बढ़ती उम्र का असर! मॉर्निंग रूटीन में शामिल करें ये एंटी एजिंग हैबिट्स

Anti Aging Morning Routine: उम्र बढ़ने को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन सही खानपान और हेल्दी रूटीन से इसके असर को धीमा किया जा सकता है. अगर आप बढ़ती उम्र के असर को कम या धीमा करना चाहते हैं तो रोजाना सुबह को कुछ आदतें अपनानी होंगी. चलिए जानते हैं वे कौन सी आदतें हैं जो आपकी एजिंग को धीमा कर सकती हैं.

नेचुरल लाइट जरूरी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यदि सुबह को सुरज की नेचुरल लाइट ली जाए तो दिनभर कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है. सूरज की हल्की धूप नींद, स्किन और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखती है.

गर्म चीजें पिएं

अगर आप बढ़ती उम्र के असर को कम करना चाहते हैं तो कोशिश करें ​कि सुबह को गर्म चीजें पीएं. अगर आप सुबह को ठंडी चीजें पीते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है. लेकिन अगर आप ठंडी चीजों के बजाय गर्म या हर्बल ड्रिंक्स लेते हो तो ये आपके पेट को आराम देने में मदद करती हैं. ये ब्लड फ्लो को भी बेहतर करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बॉडी स्ट्रेचिंग

सुबह को बिस्टर से उठकर कुछ देर के लिए बॉडी स्ट्रेच करें. ये छोटी सी आदत बढ़ती उम्र के साथ होने वाली जकड़न को कम करने में मदद करती हैं. ये जॉइंट रोटेशन बॉडी को एक्टिव करने में मदद करते हैं. इसके अलावा ये बॉडी में ब्लड फ्लो को बेहतर करते हैं.

यह भी पढ़ें: 40 के बाद भी रहना है जवान तो भूलकर भी ना करें ये 4 गलती, लाइफस्टाइल में करें ये जरूरी बदलाव

प्रोटीन का सेवन

जानकारी के अनुसार सुबह को उठने के 2 घंटे के अंदर प्रोटीन लेना जरूरी है. प्रोटीन मसल्स के नुकसान के प्रोसेस को धीमा करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है. इतना ही नहीं सुबह को प्रोटीन लेने से स्किन टाइट रहती है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहने के साथ थकान भी कम होती है.

सुहब को मॉइश्चराइजर लगाएं

सुबह की हवा स्किन को ड्राई कर सकती है, ऐसे में मॉइश्चराइजर और सनस्क्रीन लगाने से स्किन को होने वाला डैमेज कम होता है. इससे कोलेजन सुरक्षित रहता है.

फोकस लिस्ट बनाएं

सुबह को एक लिस्ट बनाएं जिसमें वो 3 काम लिखें तो आज करने जरूरी हैं. इससे आपका दिमाग फालतू की टेंशन से फ्री हो जाता है और उसे सिर्फ 3 काम पर फोकस रहता है. इससे मेंटल स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है