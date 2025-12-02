Advertisement
क्लाइमेट चेंज कैसे मेंटल हेल्थ पर डाल रहा असर? इको एंग्जाइटी बनी विलेन

आमतौर पर हम सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज का असर टेम्प्रेचर और फूड जैसी चीजों पर असर डालता है, लेकिन दिमागी तौर ये कितना परेशान करता है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Dec 02, 2025, 02:08 AM IST
How Climate Change Affects Mental Health: दुनिया जलवायु परिवर्तन को सिर्फ तापमान बढ़ने, बर्फ पिघलने या समुद्र का स्तर ऊपर उठने जैसे भौतिक संकटों के रूप में देखती रही है, पर कुछ रिसर्च में दावा किया गया है कि ये मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव असर डाल रहे हैं.

ग्लोबल हेल्थ पर असर
द लांसेट काउंटडाउन 2024 की एक रिपोर्ट ने पहली बार मेंटल हेल्थ पर इसके गहरे असर को क्लियर और साइंटिफिक से सामने रखा. ये स्टडी कहती है कि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एनवायरनमेंट खतरा नहीं रहा, बल्कि ये ग्लोबल हेल्थ रिस्क का भी कारण बन गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 10 सालों में (2014-2024) ही क्लाइमेट- ट्रिगर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) के मामलों में 30–40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और सबसे ज्यादा प्रभाव एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में देखा गया.

डेली लाइफ होगी अफेक्ट
जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारी नियमित दिनचर्या पर नकारात्मक असर डाल रही हैं. उदाहरण के लिए, लंबे समय तक जारी रहने वाली हीटवेव केवल शारीरिक थकान ही नहीं बढ़ातीं, यह दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करती हैं जो मूड को स्थिर रखता है. द लांसेट के आंकड़ों के अनुसार, 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले दिनों में दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े आपातकालीन केस 8-12 फीसदी तक बढ़ जाते हैं. भारत जैसे देश में ये असर और भी तेज है, जहां गर्मी के महीनों में एंग्जाइटी और अग्रेसिवनेस से जुड़े केस तेजी से बढ़ते दिखते हैं.

साइकोलॉजिकल अटैक का डर
इसके साथ ही बाढ़, जंगलों में आग, तूफान और सूखे जैसी एक्सट्रीम वेदर इंसिडेंट भी साइकोलॉजिकल अटैक का बड़ा कारण बन रही हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि कुदरती आपदाओं का सामना करने वाले 45 फीसदी लोगों में पीटीएसडी के लक्षण पाए गए. ये तादाद जंग के मैदान से लौटने वाले सैनिकों के बराबर है.

 इको-एंग्जाइटी को समझें
क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाला इको-एंग्जाइटी भी एक नया और तेजी से बढ़ता मानसिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है. ये वो चिंता है जो भविष्य के एनवायरनमेंटल रिस्क और अनिश्चितता के डर से पैदा होती है. रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर के 16 से 25 साल की उम्र के युवाओं में से 59 फीसदी मानते हैं कि “भविष्य सुरक्षित नहीं है”, जबकि 45 फीसदी युवाओं को लगता है कि वो बच्चों को जन्म देने से डरते हैं क्योंकि आने वाले दशक में जलवायु संकट और गंभीर होगा. ये मानसिक बोझ कई युवाओं को क्रॉनिक स्ट्रेस, अनिद्रा और डिप्रेशन की तरफ धकेल रहा है.

पैसे की तंगी भी खतरनाक
फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है. खेतों के सूखने, फसल बर्बाद होने और आजीविका छिनने की वजह से 'क्लाइमेट–इंड्यूज्ड स्ट्रेस' तेजी से बढ़ रहा है. एक रिसर्च के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों में सुसाइड रेट्स में भी 5 से 10 फीसदी तक इजाफा देखा गया है- खास तौर से ग्रामीण इलाकों में. भारतीय राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में किसान आत्महत्याओं की पृष्ठभूमि में मौसम की अनिश्चितता बड़ा कारणों में से एक बन चुका है. जलवायु परिवर्तन पर चर्चाएं अक्सर कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा नीति तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन अब बात सिर्फ धरती की नहीं, मानव मन के सेहत की भी होनी जरूरी है.

(इनपुट-आईएएनएस)

