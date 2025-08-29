अंडे के छिलकों को खाद के तौर पर इस्तेमाल करना कितना सही? क्या पौधों पर पड़ेगा असर?

Eggshell as fertilizer: किचन में रोजमर्रा की कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन असल में वो पौधों के लिए बेहतरीन खाद का काम कर सकती हैं. इन्हीं में से एक है अंडे का छिलका. आमतौर पर लोग अंडे का इस्तेमाल करने के बाद उसके छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये गार्डेनिंग के लिए बेहद काम की चीज साबित हो सकती है. सवाल ये है कि क्या अंडे के छिलकों को खाद के तौर पर इस्तेमाल करना सही है और इसका पौधों पर क्या असर पड़ता है? आइए जानते हैं.

अंडे के छिलकों में क्या होता है खास?

अंडे के छिलकों में तकरीबन 90% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है. इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स भी थोड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं. ये चीज मिट्टी की क्वालिटी सुधारने और पौधों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करती हैं.

पौधों पर पड़ने वाला असर

1. कैल्शियम की सप्लाई

पौधों को हेल्दी और मजबूत रखने के लिए कैल्शियम जरूरी है. ये जड़ों के विकास और नए सेल्स को बनाने में मदद करता है. अंडे के छिलके इस कमी को पूरा कर सकते हैं.

2. मिट्टी का पीएच बैलेंस

कैल्शियम कार्बोनेट मिट्टी की एसिडिटी को कम करता है और उसे हल्का एल्कलाइन बना देता है. इससे कई पौधों की ग्रोथ बेहतर होती है.

3. कीड़ों से सुरक्षा

अंडे के छिलकों के छोटे-छोटे टुकड़े मिट्टी की ऊपरी सतह पर डालने से कीड़े-मकोड़े और घोंघे पौधों के पास नहीं आते.

4. धीरे-धीरे असर

अंडे के छिलके तुरंत खाद की तरह असर नहीं करते. यह धीरे-धीरे मिट्टी में घुलते हैं और लंबे समय तक पौधों को पोषण देते हैं.



कैसे करें इस्तेमाल?

1. पाउडर बनाकर

अंडे के छिलकों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें और फिर मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें. इस पाउडर को सीधे मिट्टी में मिलाया जा सकता है.

2. कम्पोस्ट में मिलाकर

अंडे के छिलकों को ऑर्गेनिक कचरे के साथ कम्पोस्ट में डालें. इससे कम्पोस्ट की क्वालिटी बढ़ेगी.

3. मिट्टी पर बिखेरकर

छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर पौधे की मिट्टी पर बिखेर दें. यह मिट्टी में नमी बनाए रखने और कीड़ों से सुरक्षा करने में मदद करता है.

किन बातों का रखें ध्यान?

1. छिलकों को इस्तेमाल से पहले अच्छे से धो लें, ताकि उनमें बदबू या बैक्टीरिया न रहें.

2. अगर मिट्टी पहले से ही एल्कलाइन है तो छिलकों का ज्यादा इस्तेमाल न करें, वरना पौधों की ग्रोथ रुक सकती है.

3. सिर्फ छिलकों पर डिपेंट न रहें, पौधों को बैलेंस्ड न्यूट्रीशन देने के लिए दूसरे जैविक खाद का भी इस्तेमाल करें.