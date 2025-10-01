Advertisement
किचन में मौजूद इस देसी चीज से फेस को मिलेगा जबरदस्त ग्लो, साइड इफेक्ट का डर जीरो

कई बार हम सारा पैसा महंगे स्किन केयर प्रोक्ट्स में बहा देते हैं, लेकिन मनचाहा रिजल्ट्स नहीं मिलता, जबकि हमारे घर में एक शानदार देसी चीज है जो त्वचा के लिए अमृत की तरह होती है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:23 AM IST
Gaay Ka Desi Ghee For Skin: स्किन पर ग्लो पाने के लिए हम न जाने कितने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स का डर हमेशा बना रहता है, ऐसे में आप गाय का शुद्ध देसी घी आजमा सकते हैं. ये भारत की परंपरा और आयुर्वेद दोनों में बेहद खास जगह रखता है. इसे न सिर्फ खाने में स्वाद और सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, बल्कि ये आपकी त्वचा को भी गहराई से पोषण देने का काम करता है. देसी घी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड्स और विटामिन्स स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं कि गाय का घी किस तरह से आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद है.

स्किन को देसी घी से क्या फायदा होता है?

1. नेचुरल मॉइस्चराइजर
गाय का शुद्ध घी स्किन के लिए एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर है. इसमें मौजूद ओमेगा-3 और ओमेगा-9 फैटी एसिड्स त्वचा की नमी को लॉक करके उसे लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखते हैं. खासकर सर्दियों में जब त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, तब घी का इस्तेमाल त्वचा को मुलायम और कोमल बनाता है.

2. ड्राईनेस और क्रैक्ड स्किन में राहत
अगर आपके होंठ फट जाते हैं या पैरों में एड़ी में दरारें पड़ जाती हैं, तो देसी घी एक प्राकृतिक हीलिंग ऑइंटमेंट की तरह काम करता है. इसे रात में लगाकर छोड़ देने से ड्राईनेस दूर हो जाती है और स्किन रिपेयर होने लगती है.

3. एंटी-एजिंग प्रॉपर्टीज
देसी घी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे समय से पहले झुर्रियां और झाइयां नहीं पड़तीं. रेगुलर मसाज करने से स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है और चेहरा नेचुरली यंग और ग्लोइंग दिखता है.

4. नेचुरल ग्लो लाने में मददगार
गाय का घी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है. जब आप इसे चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करते हैं तो त्वचा में नेचुरल ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे स्किन पर नैचुरल पिंकिश ग्लो आ जाता है.

5. स्किन इरिटेशन और इंफेक्शन से बचाव
देसी घी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो स्किन इरिटेशन, सनबर्न या हल्की एलर्जी में राहत देते हैं. यह त्वचा की रेडनेस और सूजन को भी कम करता है.

6. डार्क सर्कल्स और पिग्मेंटेशन में फायदेमंद
गाय का घी आंखों के नीचे की त्वचा को पोषण देकर डार्क सर्कल्स को हल्का करता है. इसके अलावा, स्किन पर हल्की मसाज करने से पिग्मेंटेशन और दाग-धब्बे भी धीरे-धीरे कम होने लगते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल?

1. चेहरे की रूखापन दूर करने के लिए रात को सोने से पहले हल्का घी लगाकर मसाज करें.
2. होंठों पर नाइट लिप बाम की तरह इस्तेमाल करें.
3. एड़ी की दरारों पर लगाकर मोजे पहन लें, सुबह स्किन स्मूथ मिलेगी.
4. डार्क सर्कल्स के लिए सोने से पहले आंखों के नीचे हल्की परत में लगाएं.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं.

skinskin careGhee

