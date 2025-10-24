रजाई-कंबल नहीं, फिर भी नहीं लगती थी ठंड; जानें प्राचीन समय में लोग कैसे झेलते थे कड़ाके की सर्दी

Winter Survival Tips: सर्दियों की शुरुआत होने वाली है. भारत में कई ऐसे राज्य हैं, जहां कड़ाके की ठंड होती है. हालांकि इससे बचने के लिए हमारे पास कंबल, रजाई और हीटर जैसे कई साधन उपलब्द होते हैं, लेकिन पुराने समय में ये चीजें नहीं होती थीं. कभी आपने सोचा है कि पुराने समय में ठंड से बचने के लिए जब गर्म कपड़े नहीं हुआ करते थे, तब लोग ठंड से खुद का बचाव कैसे करते थे? आपको बता दें, पुराने समय में लोग नेचुरल तरीके और समझदारी के दम से ठंड से बचते थे. इस खबर में हम आपको डीटेल में बताएंगे कि पुराने जमाने में लोग सर्दियों में खुद को कैसे गर्म रखते थे?

आग

आग, मनुष्य की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी. ऐसे में आग ने सर्दियों को बेहद आसान बना दिया है. प्राचीन समय में लोग गुफाओं या मिट्टी की झोपड़ियों में आग जालकर खुद को गर्म रखते थे. आग गर्मी देने के साथ-साथ जंगली जानवरों से भी सुरक्षा करती थी. ऐसे में रात के समय आग के चारों ओर बैठना या सोना ठंड से बचने का आम तरीका था.

जानवरों की खाल और फर से बने कपड़ें

कपड़े बनने से पहले लोग ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल और फर का इस्तेमाल करते थे. खासकर हिरन, भालू या भेड़ जैसे जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढका जाता था. ऐसा मोटा फर हवा को रोकता था और बॉडी की गर्मी को बनाए रखने में मदद करता था. फिर धीरे-धीरे इंसानों ने ऊप और चमड़े से कपड़े बनाना शुरू कर दिए.

गुफाएं और मिट्टी के घर

प्राचीन समय में लोग ठंड से बचने के लिए गुफाओं और मिट्टी के घरों को आसरा बनाते थे. ये ठंडी हवाओं को रोकती थी और अंदर का टेंपरेचर बैलेंस्ड रखती थी. हालांकि बाद में लोगों ने मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से मोटी दीवारों वाले घर बनाना शुरू कर दिए. ये दीवारें दिन में धूप से गर्मी सोख लेती थीं और रात के समय धीरे-धीरे गर्मी छोड़ती थीं. इसके वजह से ही पुराने घरों में सर्दी कम लगती थी.

