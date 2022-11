Fever: बुखार आने पर मुंह हो जाता है कड़वा? इन उपायों से जुबान में आएगा टेस्ट

How Do I Get My Taste Back During Fever: बुखार वैसे तो किसी भी सीजन में आ सकता है, लेकिन बदलते मौसम में इसका अटैक कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है. बुखार में बदन तपने लगता है और फिर टेम्प्रेचर मेंटेन करने की कोशिश शुरू हो जाती है. बुखार कई तरह के हो सकते है, लेकिन ज्यादातर फीवर में एक बात कॉमन ये है कि इसमें जुबान में कड़वा टेस्ट महसूस होने लगता है. ऐसे में आपनी पसंदीदा खाने पीने की चीजों का भी स्वाद चला जाता है. आखिए ऐसे में हम टेस्ट को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं. आइए जानते हैं.

मुंह के कड़वेपन को कैसे करें दूर?

टमाटर का सूप

टमाटर का सूप पीने में जितना टेस्टी होता है, सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है. इस सब्जी का सूप पीने से जुबान का कड़वापन और कसैलापन कम होने लगता है. साथ ही बुखार से छुटकारा पाने में मदद मिलती है. आप 24 घंटे में एक से दो कप सूप पी सकते हैं.

नमक के गरारे

बुखार आने पर मुंह के स्वाद पर बेहद बुरा असर पड़ता है, इस परेशानी को दूर करने के लिए आप नमक के गरारे कर सकते हैं, इसके लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. अगर दिन में 2 से 3 बार ऐसा करेंगे तो नमक के एंटीसेप्टिक गुण के कारण बैक्टीरियाज खत्म हो जाएंगे और टेस्ट बेहतर होगा.

ऐलोवेरा जूस

ऐलोवेरा का इस्तेमाल आमतौर पर स्किन की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप बुखार आने पर भी कर सकते है. ऐलोवेरा जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीइंफ्लेमेंट्री और एंटीमाइक्रोबियल पॅॉपर्टीज मुंह के कड़वेपन को आसानी से दूर कर सकता है.

